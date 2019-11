Redmi TV - tani 40 calowy telewizor Full HD z PatchWall UI

Tania submarka Xiaomi zaprezentowała właśnie nowy telewizor dedykowany mniej wymagającym użytkownikom.

Sumbarka Xiaomi jaką od początku roku jest Redmi zaprezentowała właśnie nowy 40 calowy inteligentny telewizor skierowany na rynek chiński. Przypominamy, że wcześniej w sierpniu wprowadzono do sprzedaży duży 70 calowy model telewizora z logo Redmi na obudowie. Najnowszy model wyposażony został w dwa głośniki o mocy 8 W oraz 40 calowy panel o rozdzielczości Full HD, co jasno wskazuje, że jest to urządzenie budżetowe. Niestety nie ma co liczyć na zaawansowane funkcje takie, jak chociażby 100 Hz odświeżanie.

Źródło: 91mobiles.com

Najnowszy telewizor od Redmi wyróżnia się jednak bardzo rozsądnie skalkulowaną ceną, która wynosi 999 CNY, co przekłada się na zaledwie 550 zł netto. Jeżeli popatrzymy na nowy Redmi TV w kontekście ceny szybko okaże się, że to bardzo ciekawa propozycja. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży na rodzimym rynku. Nie wiemy obecnie, czy pojawi się w także innych krajach.

Zgodnie ze specyfikacją w środku niewielkiego telewizora umieszczono czterordzeniowy układ scalony Amlogic o taktowaniu 1,4 Ghz, który wykorzystuje rdzenie Cortex-A53 i posiada do pomocy układ GPU Mali-450 MP2. Telewizor wyposażony jest w 1 GB pamięci operacyjnej RAM i 8 GB wbudowanej pamięci masowej. Za funkcje smart odpowiada oprogramowanie PatchWall. Z tyłu telewizora producent postanowił umieścić dwa porty HDMI, Ethernet i wiele innych. Nie zabrakło również łączności bezprzewodowej Wi-Fi.

