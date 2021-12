Redmi Watch 2 Lite w Europie - tani zegarek z GPS od Xiaomi

Xiaomi zaprezentowało taniego smartwatcha z rodziny Redmi. Na pokładzie znajdziemy spory wyświetlacz oraz wbudowany moduł GPS. Czy warto zainteresować się Redmi Watch 2 Lite?

Xiaomi wprowadziło do sprzedaży na starym kontynencie nowego smartwatcha. Mowa o przystępny cenowo modelu produkowanym pod marką Redmi.

Redmi Watch 2 Lite Źródło: gsmarena.com

Redmi Watch 2 Lite po raz pierwszy został zaprezentowany w listopadzie 2021 roku. Aktualnie Xiaomi wprowadza nowy model do sprzedaży w poszczególnych krajach Europy. Zegarek da się już zamówić w Niemczech. Potwierdzono również debiut we Francji, Włoszech oraz Hiszpanii. Redmi Watch 2 Lite powinien trafić również do naszego kraju. Stanie się to zapewne dopiero za jakiś czas.

Zgodnie z niemiecką stroną Xiaomi urządzenie wyceniono na 69,99 Euro, co przekłada się na około 325 zł. Zegarek sprzedawany będzie w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, kości słoniowej oraz niebieskiej.

Redmi Watch 2 Lite posiada ekran o przekątnej 1,55 cala. Jest to dotykowy panel o rozdzielczości 360 x 320 pikseli. Zegarek posiada akumulator o pojemności 262 mAh oraz plastikową obudowę. Całość działa pod kontrolą specjalnie zaprojektowanego systemu operacyjnego. Nowy model posiada wbudowany moduł GPS z Galileo oraz GLONASS, który współpracuje z rozbudowaną aplikacją treningową. Obudowa jest wodoszczelna do 5 ATM. Na pokładzie znajdziemy 100 tarczy zegarka. Czas pracy na baterii ma wynosić przeciętnie 10 dni.