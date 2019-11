Redmi Watch - możliwe, że powstaje tańsza alternatywa dla Xiaomi Mi Watch

Premiera Xiaomi Mi Watch już za nami, możliwe jednak, że już niebawem poznamy kolejny zegarek producenta, tym raz należący do jego submarki Redmi.

Xiaomi dopiero co zaprezentowało swój pierwszy smartwatch - Xiaomi Mi Watch, a włodarze ich submarki - Redmi, już starają się skierować naszą uwagę na kolejny inteligentny zegarek - Redmi Watch.

Lu Weibing - główny menadżer w Redmi, opublikował na portalu społecznościowym Weibo ciekawą wiadomość, w której pyta: "Co sądzicie o pierwszym zegarku Redmi? Nie możecie się doczekać Redmi Watch?" Choć oczywiście nie jest to jeszcze oficjalna zapowiedź pierwszego smartwatcha w portfolio firmy, to z całą pewnością coś jest na rzeczy.

Redmi choć jest już samodzielne, to wciąż blisko związane z Xiaomi. Firma pana Lu Weibinga słynie z wprowadzania na rynek interesujących i atrakcyjnych cenowo urządzeń, w których widać wyraźną inspirację produktami Xiaomi. Możliwe, że dzisiejsza wiadomość głównego menadżera Redmi jest powiązana z zapowiedzią smartwatcha, który będzie tańszą alternatywą dla Xiaomi Mi Watch.

Co ciekawe, spekuluje się, że Redmi Watch pod względem designu i możliwości będzie bliźniaczo podobny do swojego starszego brata. Otrzyma on zatem najprawdopodobniej kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 1,78-cala z 44mm kopertą oraz procesor Snapdragon Wear 3100. Oszczędności spowodują, że na pokładzie urządzenia pojawi się prawdopodobnie mniejsza bateria (570 mAh w Xiaomi Mi Watch) oraz zabraknie funkcji eSIM, a co za tym idzie możliwości wykonywania i odbierania połączeń niezależnie od smartfonu.

Możliwe, że już niebawem poznamy kolejne szczegóły na temat Redmi Watch.

źródło: gizmochina.com