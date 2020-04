Redmi prezentuje K30 Pro Zoom z 12GBRAM i 512GB pamięci

W ubiegłym miesiącu na rynek trafiło Redmi K30 Pro Zoom. Dzisiaj do dwóch poprzednich konfiguracji dołącza trzecia, najmocniejsza.

Redmi K30 Pro w Chinach sprzedawało się błyskawicznie - powodem tego mocna specyfikacja w przystępnej cenie. W pierwszej fazie sprzedaży w ciągu zaledwie 30 sekund zamówiono co najmniej 25 tys. egz telefonu. Użytkownicy byli zainteresowani zarówno wersją 8GB RAM + 128GB pamięci, jak i edycją mającą tyle samo RAM, ale 256 GB pamięci. Teraz ogłoszono oficjalnie pojawienie się trzeciej - ma mieć 12GB RAM oraz 512GB pamięci i będzie najmocniejszym przedstawicielem tej linii. Sprzedaż rozpocznie się 9 kwietnia, a cena została ustalona na 4499 juanów, co w przeliczeniu daje nam ok. 2660 zł.

Pełna specyfikacja Redmi K30 Pro Zoom prezentuje się następująco:

wyświetlacz AMOLED 6,67", Full HD+, odświeżanie 60 Hz

procesor Snapdragon 865 SoC

RAM 12GB LPDDR5/ pamięć 512GB UFS 3.1 Flash

aparat tylny: 64MP (główny) + 13MP (ultraszerokokątny) + 8MP (teleobiektyw) + 2MP (sensor głębi)

aparat przedni: 20MP

akumulator 4,700mAh, wsparcie dla szybkiego ładowania 33W

Niestety, nie ma jak na razie informacji o debiucie smartfona na rynkach globalnych. Ale jeśli szukasz dobrego telefonu już teraz, warto polecić Mi Note 10.

Źródło: PlayfulDroid