Redmi szykuje tajemniczne urządzenie - co to jest?

Szef Redmi India, Manu Kumar Jain, zamieścił tweeta z krótkim filmikiem, pokazującym - prawdopodobnie - powerbank Redmi. Opatrzył go komentarzem: "miękki, łagodny, mocny". Poprosił także obserwujących, aby próbowali odgadnąć, co to jest? Większość odpowiedzi stawiała na powerbank - ale byli też tacy, którzy myśleli o głośniku, a nawet tablecie. Podpowiedzią może być tag, jakim Jain oznaczył swój tweet - MorePowerToRedmi. Niestety, jak na razie nie doczekaliśmy się oficjalnej informacji na temat tego, co pokazuje poniższy zwiastun.

Smooth, suave, POWERFUL! ⚡#Power has a new look. ???? Coming soon on @RedmiIndia #MorePowerToRedmi! Can you guys guess what this is?#Xiaomi ♥️#Redmi pic.twitter.com/ciBVPnnP19