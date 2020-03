Redmi udało się umieścić skaner linii papilarnych pod wyświetlaczem LCD

Pierwszym modelem producenta, używającym tego rozwiązania, jest prototypowy model Redmi Note 8 Pro.

Czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu nie jest nowością - pojawił się dwa lata temu, a pierwszym używającym tego rozwiązania smartfonem był vivo X20 Plus UD (styczeń 2018). Od tego czasu zaadaptowali je inni producenci, ale nie w wyświetlaczach LCD - przeszkodą była sama struktura tego typu panelu. Dzisiaj manager marki Redmi, Lu Weibing, ogłosił w chińskiej sieci społecznościowej Weibo, że udało się rozwiązać problem i skutecznie zaimplementować czytnik odcisków palców pod wyświetlaczem LCD. Pokazał nawet krótki klip wideo, demonstrujący jego użycie w specjalnie przygotowanym modelu Redmi Note 8 Pro.

Jak do tej pory nie było to możliwe z powodu interferencji, jaką wywoływał moduł podświetlający LCD. Redmi nie wyjaśnia, jak sobie z tym poradziło, ale twierdzi, że ta metoda działa. Cóż, póki co pozostaje wierzyć na słowo, a z potwierdzeniem tego faktu musimy zaczekać na pojawienie się pierwszego smartfona Redmi. Technologia ta pojawiła się zbyt późno, aby działała na Redmi Note 9 lub Redmi K30 Pro, dlatego powinna pokazać się winnych modelach na rok 2020.

Źródło: GSM Arena