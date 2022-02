Refarming 2022: jak sprawdzić czy telewizor jest kompatybilny?

Refarming coraz bliżej. Czy masz powody do niepokoju? Zobacz, jak sprawdzić, czy Twój telewizor obsługuje standard DVB-T2/HEVC.

Co to jest refarming? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w osobnym artykule, tu jednak napiszę w skrócie, że obecny standard DVB-T zostanie zastąpiony DVB-T2. Ma to liczne zalety, jednak nie każdy telewizor będzie w stanie obsłużyć zmianę nadawania z powodu niewystarczających parametrów. Warto od razu dodać, że te parametry dla odbiorników DVB-T2 /HEVC określają oficjalne rozporządzenia: Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. oraz Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020 r.

Jak sprawdzić czy telewizor jest kompatybilny? Najprościej zajrzeć po prostu do instrukcji obsługi urządzenia lub na stronę jego producenta. Powinny być tam informacje o tym, że dany model wspiera nie tylko standard DVB-T2, ale również kompresję obrazu HEVC (H.265), kompresję dźwięku E-AC3 (DolbyDigital Plus) oraz umożliwia odbiór programów HDTV i obsługę HbbTV w wersji 2.0.1 lub wyższej. Większość odbiorników wyprodukowanych w ostatnich latach spełnia te wymogi.

Jeśli jednak masz starszy telewizor, a chcesz odbierać telewizję w nowym standardzie, nie musisz wydawać pieniędzy na nowy model - wystarczy dokupić dekoder Set Top Box (STB), który umożliwi Ci odbiór. Tego typu urządzenia znajdują się z większości sklepów ze sprzętem RTV, a ich ceny zaczynają się już poniżej 100 zł.