Refarming 2022 - kiedy Cię dosięgnie? Zobacz harmonogram

W bieżącym roku czeka nas zmiana standardów nadawania telewizji naziemnej. Powszechny dzisiaj DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC. A kiedy dokładnie? Wyjaśniamy.

O tym, co to jest refarming i dlaczego musiało do niego dojść w 2022 roku przeczytasz w tym artykule. Teraz skupimy się na samych terminach przełączeń, które odbędą się w różnych rejonach Polski w odmiennych terminach. Zaplanowano cztery etapy: 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja i 27 czerwca.

MUX na poniższej infografice oznacza multipleksy. Czyli MUX-1 to Multipleks 1.

MUX1 to kanały: Stopklatka TV, Eska TV, TTV, Polo TV, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV, Antena HD;

to kanały: Stopklatka TV, Eska TV, TTV, Polo TV, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV, Antena HD; MUX2 to kanały: Polsat, TVN, TV 4, TV 6, TV Puls, TV Puls 2, TVN 7, Super Polsat;

to kanały: Polsat, TVN, TV 4, TV 6, TV Puls, TV Puls 2, TVN 7, Super Polsat; MUX3 to kanały: TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info HD, TVP 3, TVP Sport HD, TVP Historia;

to kanały: TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info HD, TVP 3, TVP Sport HD, TVP Historia; MUX4 to kanały: Polsat News, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Film, Polsat Cafe, Tele 5, Nickelodeon, Kino Polska, TVP Seriale, Comedy Central, Polsat Comedy Central Extra.

A oto infografika pokazująca włączanie nowego standardu w poszczególnych rejonach kraju:

Fot.: Emitel

28 marca - województwo lubuskie, województwo dolnośląskie;

25 kwietnia - województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie, województwo kujawsko-pomorskie, województwo wielkopolskie;

23 maja - województwo łódzkie, województwo opolskie, województwo śląskie, województwo małopolskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie;

27 czerwca - województwo warmińsko- mazurskie, województwo podlaskie, województwo mazowieckie, województwo lubelskie.

Już teraz sygnał w nowym standardzie DVB-T2/HEVC jest udostępniany na wybranych obszarach kraju w ramach emisji testowych na terenie całego kraju.

