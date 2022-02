Refarming 2022 - wady i zalety

Już 28 marca zacznie się pierwsza fala refarmingu. Będzie lepiej czy gorzej? Przyglądamy się wadom i zaletom tego rozwiązania.

Zaplanowany na ten rok refarming obejmie całą Polskę. W poprzednich artykułach wyjaśniliśmy, na czym polega oraz zaprezentowaliśmy, kiedy dotrze w konkretne rejony Polski. Teraz czas na sprawdzenie, jak zmieni się oglądanie telewizji po zmianie obecnego standardu nadawania na DVB-T2/HEVC.

Zalety refarmingu

Nadawcy naziemni, którzy przenoszą się do zakresu 470-694 MHz, będą mogli zaoferować odbiorcom lepszą jakość obrazu - od HD po 4K. Wpłynie to bardzo pozytywnie na komfort oglądania audycji i transmisji w czasie rzeczywistym. Trzeba podkreślić, że nie chodzi tu tylko o obraz, ale również i dźwięk. Dlaczego? Otóż DVB-T2/HEVC pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie możliwości współczesnej technologii, co wiąże się z lepszą jakością audio i wideo. Do tego należy dodać bardziej stabilny i odporny na zakłócenia sygnał - a więc nie trzeba obawiać się zakłóceń.

Na tym nie koniec zalet. Dzięki refarmingowi nadawcy zyskają możliwość uruchomienia nowych programów, a więc ich oferta powinna się powiększyć, ponadto będą mogli zaoferować użytkowników korzystanie z HbbTV. Jest to tzw. "telewizja hybdrydowa", umożliwiająca połączenie odbioru sygnałów nadawcy wraz z treściami multimedialnymi poprzez łącze internetowe. Umożliwia m.in. przeglądanie teletekstu. Aby odbierać te treści, telewizor musi być podpięty do internetu i mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

Podsumowując: refarming to wyraźnie widoczne - i słyszalne! - zmiany na lepsze.

Wady refarmingu

Czy refarming nie ma żadnych minusów? Za taki można podać konieczność posiadania telewizora obsługującego standard DVB-T2/HEVC. Jeśli takim się nie dysponuje, trzeba albo dokupić specjalną przystawkę (Set Top Box, ceny zaczynają się już od ok. 90 złotych) lub po prostu... kupić nowy telewizor. W tym drugim pomoże Ci nasz ranking najlepszych telewizorów 2022. Może być również potrzebna antena - najlepiej szerokopasmowa, która obejmuje zakres UHF (kanały 21-60) oraz zakres VHF (kanały 5-12).

Tak więc do wad refarmingu możemy policzyć konieczność poniesienia pewnych wydatków. Należy jednak pamiętać, że zakup telewizora, STB czy anteny kierunkowej będzie inwestycją na długie lata oglądania telewizji w najlepszych jakościach.