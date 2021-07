Rekiny walczą... o pokój?

Ciekawe badanie ukazało rekiny jako pokojowo nastawiony gatunek, "pracujący" w systemie zmianowym.

Chociaż rekiny mają reputację jednych z najbardziej bezwzględnych i niebezpiecznych drapieżników oceanicznych, nowe badania ukazują je w zupełnie innym świetle. Naukowcy wykazali, że robią one wiele w imię zachowania pokoju. Urządzenia do monitorowania zachowania różnych gatunków rekinów przybrzeżnych pokazały, że w rzeczywistości polują one w systemie zmianowym, aby harmonijnie koegzystować.

Badania naukowców z australijskiego Uniwersytetu Murdoch skupiły się na sześciu dużych gatunkach w wodach Zatoki Meksykańskiej: rekinach czarnopłetwych, rekinach byczych, rekinach piaskowych, rekinach młotach wielkich i rekinach młotach. Śledzono ruchy aż 172 wolno żyjących osobników podczas ich codziennych zajęć. Okazało się, że przez okres 24 godzin, żerują one na zmianę. Współprzewodnicząca zespołu badawczego, dr Karissa Lear wyjaśnia:

Odkryliśmy, że rekiny byki były najbardziej aktywne we wczesnych godzinach porannych, rekiny tygrysie w południe, rekiny piaskowe po południu, rekiny czarnopłetwe w godzinach wieczornych, a reszta w godzinach nocnych, szczytowej aktywności. Według naszej wiedzy wyniki te są pierwszym przykładem podziału czasowego w gildii drapieżników morskich.

Jest to dowodem na to, że rekiny przyjęły podejście do polowań mające na celu podział zasobów, pokojowe współistnienie oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Doktor Adrian Gleiss dodaje:

To zarówno zmniejszyło konkurencję o pożywienie, jak i w przypadku niektórych gatunków, szanse na bycie ofiarą większego. Rzeczywiście, czas prawdopodobnie, przynajmniej częściowo, zależy od hierarchii – zmuszając mniej dominujące drapieżniki do żerowania w mniej optymalnych okresach, aby uniknąć tych większych rekinów.

Zachowania łowieckie rekinów mają wpływ na zachowanie innych gatunków morskich, dlatego z pewnością odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zrównoważonych ekosystemów.

