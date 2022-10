Reklam w internecie jest masa, więc Instagram postara się, żeby było ich jeszcze więcej

Mimo tego, że większość użytkowników portali społecznościowych nie cierpi reklam, pojawia się ich coraz więcej. Na wojenną ścieżkę z naszą przyjemnością z korzystania ze stron internetowych wyruszył teraz Instagram.

Może się wydawać, że reklamy rządzą internetem, a na pewno mediami społecznościowymi. Dzięki nim zarabiają nie tylko firmy, które odpowiadają za ich powstanie, ale także pojedynczy twórcy treści na TikToku, Youtube czy innych platformach. Jednakże ostatnimi czasy nawet te źródła dochodu wydają się być dla wielu portali niewystarczające. Pisaliśmy już o pomyśle Youtube, który chciał zwiększyć nie tylko liczbę możliwych reklam, ale także uniemożliwić ich pominięcie. Teraz do naszych uszu doszły informacje na temat zmian dotyczących reklam na Instagramie.

Na tę chwilę reklamy na Instagramie wcale nie muszą przeszkadzać w codziennym scrollowaniu. Pojawiają się one zarówno w rolkach, jak i na stronie głównej, jak przerywniki między interesującymi nas treściami. Jednak jak pokazuje najnowsze oświadczenie od Meta, firmy-matki Instagrama, już niedługo to się zmieni a reklam przybędzie. Zostało to oczywiście ubrane w ładne słowa dotyczące "większych możliwości zarobku na treściach sponsorowanych", jednak kryje się za tym po prostu więcej reklam.

W przyszłości reklamy mają pojawić się w dwóch dodatkowych miejscach. Po pierwsze, reklamy trafią do naszego Explore, czyli menu pojawiającego się po naciśnięciu lupki w dolnym menu. Zadaniem tej funkcji jest znajdywanie nowych treści dopasowanych do naszej historii przeglądania, jednak będzie ona niedługo uzupełniona również o treści sponsorowane.

Drugim miejsce, do którego niedługo trafią reklamy, będą też strony profilowe - zarówno nasza własna, jak i innych osób. Przeglądając strony profilowe wszystkich użytkowników, pomiędzy zdjęciami i filmami wrzucanymi przez nich, serwowane nam będą również reklamy.

Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie te zmiany mają wejść życie. Na tę chwilę są one testowane na małej grupie użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, jednak taka faza testów oznacza, że już niedługo ta funkcja może trafić do wszystkich użytkowników. Możliwe, że w tym samym czasie zobaczymy też inne zapowiadane zmiany, jak na przykład usunięcie funkcji kupowania przez Instagram.