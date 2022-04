Reklama na niebie. Czy z dronów można stworzyć billboard?

Drony mogą być wykorzystane do tworzenia dynamicznych reklam świetlnych. Intel opatentował stosowne rozwiązanie.

Ze światła dronów unoszących się w powietrzu można tworzyć obrazy. W Intelu wpadli na pomysł, aby wykorzystać tę technologię do budowania ruchomych „billboardów” reklamowych, a nawet do zastąpienia fajerwerków podczas dużych imprez. Intel ma już pewne doświadczenie w takich projektach. Promował w ten sposób swoje procesory graficzne Arc Alchemist, do czego użyto około 1000 dronów. Tych niewielkich statków powietrznych koncern użył do zorganizowania pokazu z okazji 50. rocznicy istnienia firmy oraz na świątecznej imprezie Walmarta.

Intel opatentował w USA sposób tworzenia obrazów na ciemnym niebie ze świateł roju dronów. Grupę dronów można w dowolny sposób przekształcać oraz przemieszczać w całości. Różne systemy czujników i przechwytywania danych pozwalają na dostosowywanie roju do warunków w miejscu projekcji, a nawet do zachowania widzów. Można na przykład przemieszczać „dronowy billboard” wraz z grupą odbiorców, modyfikować kąt wyświetlania czy badać poziom zainteresowania treścią i odpowiednio ją zmieniać. Wielkość grupy dronów może być korygowana zależnie od dostępnej przestrzeni.

Pomysły wyświetlania reklam „na niebie” powstawały już w przeszłości. Proponowano wykorzystania satelitów jako „projektorów”, a nawet robotów do tworzenia obrazów na powierzchni księżyca. Chociaż nie powstały jeszcze reklamy na bazie obrazów tworzonych przez roje dronów, to Intel już wykorzystuje je komercyjnie. Pokaz zastępujący fajerwerki kosztuje od 99 000 do 299 000 USD. Firma oferuje również realizację nietypowych projektów złożonych z tysięcy dronów.

