Reklamy w Eksploratorze Plików? Oby nie

Co powiesz na to, aby widzieć w Eksploratorze reklamy? Taki właśnie pomysł rozważa Microsoft

Windows 11 już pokazuje reklamy - pojawiają się one na ekranie blokady i w menu Start, ale na tym nie koniec. Teraz także w Eksploratorze Plików będziemy zachęcani do sprawdzenia możliwości Office 365, a Microsoft chce umieszczać więcej banerów tego typu. Po raz pierwszy taką sytuacje mieliśmy w 2017 roku, gdy w Eksploratorze pojawiły się zachęty do skorzystania z OneDrive. Potem bombardowano nas zachętami do przejścia na Edge. W obu przypadkach nikomu się to nie podobało.

Fot. Windows Latest

Powyższy zrzut ekranu pokazuje nową reklamę w folderze OneDrive. Tutaj polecany jest Editor. Na szczęście nie jest ona jakoś specjalnie nachalna, ale mało kto lubi takie dodatki. Niestety - Microsoft nie przewiduje możliwości wyłączenia reklam, tak więc użytkownicy systemu Windows mogą być na nie skazani. "Mogą" - ale nie muszą. Producent prowadzi dopiero testy A/B, które mają zaważyć na podjęciu ostatecznej decyzji. Kiedy to nastąpi - póki co nie wiemy.

Źródło: WindowsLatest