Rekord podrkręcania pamięci DDR5 pobity

Niecałe dwa dni zajęło ekipie Gigabyte pobicie rekordu ustawionego wcześniej przez MSI

Kilka dni temu Gigabyte ustanowił nowy rekord świata, podkręcając pamięć DDR5 do 5011 MHz (10 022 MT/s). Poprzedni rekord został ustanowiony przez MSI dwa dni wcześniej i wynosił 5002 MHz.

Choć wydawać się może, że różnica zaledwie 9 MHz, to osiągniecie takiego wyniku wymaga sporo wysiłku. Rezultat ten można porównać do zmagań teamów Formuły 1, które starają się poprawić czas okrążenia o setne sekundy.

Wynik został ustanowiony przez HiCookie, który współpracuje z Gigabyte w zakresie overclockingu. Został on osiągnięty na pojedynczej kości DDR5 AORUS RGB oraz płycie głównej Gigabyte Z690 AORUS TACHYON. Można podejrzewać, że użyty do podkręcania procesor Intel Core i9-12900K, to specjalnie wyselekcjonowana jednostka z najlepszym kontrolerem pamięci.

Wcześniejszy rekord MSI osiągnęło, używając pamięci Kingston Fury Beast DDR5 na płycie głównej MEG Z690 UNIFY-X. W przeciwieństwie do Gigabyte, MSI używało flagowego procesora Intel Core i9-12900KS.

Chociaż te ekstremalne przetaktowania prawdopodobnie nie będą nadawały się do codziennego użytku, w zeszłym roku chińska firma o nazwie Netac ogłosiła, że pracuje nad tak szybkimi zestawami. Bardziej znani producenci, tacy jak Adata, ujawnili również plany stworzenia zestawów DDR5-12600 w najbliższej przyszłości.