Rekordowe zyski Nintendo. Co kupowaliśmy najczęściej?

Nintendo może pochwalić się największym przychodem od ponad dekady. Firma opublikowała dzisiaj raport o ubiegłym roku finansowym.

Japoński gigant przedstawił raport za ubiegły rok finansowy, którego koniec przypadł na 31 marca br.. Z danych opublikowanych przez firmę dowiadujemy się, że niedawno zakończony rok był drugim w historii Nintendo pod względem wygenerowanych przychodów, kształtujących się na poziomie 16.59 miliardów dolarów. Jest to wzrost o 34.4% w porównaniu do roku ubiegłego i jest drugim, po roku finansowym 2008/09, najlepszym w historii firmy.

Ważniejszą informacją jest jednak ta o zyskach Nintendo, które sięgnęły rekordowej liczby 6.04 miliarda dolarów. Jeszcze większe wrażenie może zrobić fakt, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zyski wzrosły o prawie 82%.

Zdecydowanie największy wpływ na tak zawrotne wyniki, czemu trudno się dziwić, miała sprzedaż konsoli Nintendo Switch oraz jej mniejszej wersji Lite. Przenośne urządzenia zostały w ciągu ostatniego roku zakupione przez blisko 29 milionów graczy, a od momentu premiery sprzedano ponad 84 miliony konsol.

Za ogromnym popytem na samą konsolę szedł oczywiście popyt na gry na nią wydawane. Tylko w w ubiegłym roku Nintendo sprzedało ponad 230 milionów tytułów na Switcha. Od marca 2017 roku, czyli od premiery przenośnej konsoli, jest to natomiast ponad 587 milionów gier.

W co gramy najczęściej?

Tego, jakie tytuły sprzedają się najlepiej zapewne wszyscy możemy się domyślać. Najchętniej kupowaną grą na Switcha jest Mario Kart 8 Deluxe z ponad 35 milionami sprzedanych kopii. Na drugim miejscu znajduje się Animal Crossing: New Horizons z ponad 32 milionami egzemplarzy. Warto także wspomnieć, że takie gry jak Pokemon Sword oraz Shield, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey czy Zelda: Breath of the Wild sprzedały się w ponad 20 milionach egzemplarzy każda.

Nintendo Switch jest jedną z najpopularniejszych konsol w historii i wszystko wskazuje na to, że przez długi pozostanie w czołówce, zwłaszcza, że co jakiś czas pojawiają się nowe informacje o kolejnej wersji konsoli: Nintendo Switch Pro.