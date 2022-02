Rekordowo niskie ceny! Sprzęt komputerowy w Biedronce od dzisiaj

Biedronka kolejny raz zaskakuje ofertą! Elektronika w super cenach trafi do sklepów już w ten czwartek. Zobacz, na co polować.

fot. PCWorld

Już od czwartku, tj. 10 lutego do sieci sklepów Biedronka trafią akcesoria komputerowe w niskich cenach. Oferta będzie dostępna do 23 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Wśród produktów, które pojawią się w ofercie znajdą się m.in.:

Myszka bezprzewodowa lub hub USB w cenie 11,99 zł

Hub USB

wejście: USB

porty wyjściowe: 4 × USB

długość przewodu: 22 cm

Myszka bezprzewodowa

zasięg działania: 10 m

adapter USB w zestawie

zasilanie: 2 baterie AAA

Głośniki komputerowe lub hub USB w cenie 19,99 zł

Głośniki komputerowe

2 sztuki w zestawie

moc: 3 W

kontrola głośności

złącze USB

Hub USB

wejście: USB-C

porty wyjściowe: 3 × USB + USB-C

długość przewodu: 20 cm

Słuchawki z mikrofonem lub zwijana klawiatura silikonowa w cenie 34,99 zł

Zobacz również:

Słuchawki z mikrofonem

przewód: 150 cm

wbudowany mikrofon

kontrola głośności

rozdzielacz przewodu audio

Zwijana klawiatura silikonowa

odporna na wodę i pył

110 przycisków

zasilanie USB

Przedłużacze szkolne i biurowe Syste w cenie 34,99 zł

gniazda z uziemieniem i wyłącznik z podświetleniem

zabezpieczenie przed dziećmi

maksymalna moc: 3680 W 16 A)

długość przewodu: 1,5 m

klasa ochrony: IP20

Do wyboru:

Przedłużacz z zasilaczem USB

2 wyjścia zasilające USB maks. 2,1 A

3 gniazda

Przedłużacz z wyłącznikami

5 indywidualnie włączanych gniazd

wyłącznik główny

Przedłużacz z wyłącznikiem

6 gniazd

Słuchawki lub przewód w cenie 9,99 zł

Przewód XO-NB132

do wyboru: typ USB-C, typ micro-USB lub typ Lightning

długość: 1 m

wyjście: maks. 2 A

różne kolory

Słuchawki XO-S6

z mikrofonem

kompatybilne z iOS i Android

różne kolory

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zobacz także: x-kom: urządzenia smart home i lifestyle w promocji!