Rekordowy kwartał Samsunga, mimo spadku przychodów

Koreański producent opublikował raporty finansowe za ostatni kwartał. Może pochwalić się rekordowym zyskiem.

Samsung, jak co kwartał, opublikował sprawozdanie finansowe dotyczące bilansu zysków i strat firmy. Jak mogliśmy się spodziewać, strat nie było, a koreański producent wygenerował rekordowy dla siebie zysk. Nie wpłynął na to nawet spadek przychodów w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku.

W drugim kwartale 2021 roku Samsung mógł pochwalić się przychodem na poziomie 63 bilionów wonów koreańskich, czyli około 212 miliardów złotych. Jest to jednak niższa kwota od tej, jaką koreańska firma wygenerowała w pierwszych trzech miesiącach tego roku. W tym okresie przychód wyniósł 65,4 biliony wonów. Jest to jednak o wiele lepszy wynik w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. W 2020 roku były to bowiem 53 biliony wonów.

Pomimo mniejszych przychodów Samsung wygenerował o wiele większe zyski, niż w pierwszym kwartale tego roku. Wtedy wyniosły one 9,4 biliony wonów. Drugi kwartał okazał się o blisko 30% lepszy, ponieważ zysk firmy wyniósł aż 12,5 biliona wonów, czyli około 42 miliardy złotych. Nie musimy wspominać o przepaści, jaka dzieli drugi kwartał tego roku od tego samego okresu w roku poprzednim? Wtedy Samsung wygenerował 8,2 biliona wonów zysku, więc progres jest olbrzymi. Koreański producent w niedalekiej przyszłości podzieli się także bilansem zysków z podziałem na poszczególne firmy, czyli Samsung Display, odpowiedzialny za produkcję wyświetlaczy oraz Samsung Foundry, produkujące procesory Exynos.

Samsung uchylił także rąbka tajemnicy i powiedział nieco więcej o planach na drugą połowę tego roku. Firma ma nadzieję, że mobilny rynek powróci do trendu zapoczątkowanego jeszcze przed pandemią COVID-19, czyli popularyzacji łączności 5G oraz szeroko rozumianej technologii bezdotykowej. Ma także nadzieję, że rychła premiera składanych smartfonów Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 zwiększy konkurencję na rynku i jeszcze bardziej spopularyzuje technologię 5G. Firma liczy także na to, że w przyszłości zwiększy sprzedaż produktów z Ekosystemu Samsung.

Pełny raport finansowy Samsunga za drugi kwartał 2021 roku możecie przeczytać tutaj. Dokument dostępny jest w języku angielskim.

