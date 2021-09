Reksin - nowy film dla dzieci już dostępny na Netflixie!

Dziś premierę ma bajka animowana kierowana do najmłodszych widzów. Mowa oczywiście o serialu "Reksin".

Kolej na propozycję dla najmłodszych oraz fanów bajek animowanych. Mowa o nowym serialu “Reksin” w reżyserii Jacinth Tan Yi Ting, którego tytuł zdradza imię głównego bohatera. Jest on połączeniem rekina oraz psa i podobnie jak wymienione zwierzęta cechuje się niezwykłym uwielbieniem do paluszków rybnych oraz wielkim sercem. Szczęśliwie, nie jest on sam na tym świecie, gdyż posiada właściciela Maksa, z którym to przeżywa liczne przygody.

Reksin

twórca Jacinth Tan Yi Ting

Reksin — w połowie rekin, a w połowie pies — ma złote serce i uwielbia paluszki rybne. Razem ze swoim właścicielem i przyjacielem Maksem przeżywa fantastyczne przygody.

Serial można obejrzeć na platformie Netflix.