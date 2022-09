Relacja z Apple Far Out na żywo - premiera iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra i AirPods Pro 2!

Apple Far Out to kolejna z konferencji organizowanych przez Apple. Na tegorocznym wydarzeniu zaprezentowano iPhone 14, Apple Watch Series 8 oraz Apple AirPods Pro 2. Nie zabrakło również kilku niespodzianek.

Wrześniowy event jest jednym z najbardziej oczekiwanych technologicznych zdarzeń roku, gdyż Apple prezentuje wtedy nowe modele swoich iPhone'ów. Oznacza to, że już za kilka dni na światło dzienne wyjdzie nowa seria iPhone 14. Jednak to nie wszystko - firma z nadgryzionym jabłkiem w logo przygotowała też zapewne kilka ciekawych niespodzianek.

Sprawdź naszą relację, która jest streszczeniem dzisiejszego wydarzenia Apple Far Out i dowiedz się, jakie nowości trafią do sklepów jesienią tego roku.

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 będzie posiadał konstrukcję znaną z poprzedniej generacji tych zegarków. Nie ma co ukrywać, rewolucji nie ma, a wszelkie plotki (pojawiające się jeszcze przed premierą Series 7), dotyczące dużych zmian w konstrukcji urządzenia, niestety nie okazały się prawdą.

Najważniejsze zmiany będą dotyczyć funkcjonalności i działania urządzenia - dodano wiele nowych funkcji, które pomogą np. wykryć nieprawidłowości w cyklu miesiączkowym lub wykryć poważne wypadki drogowe, a następnie powiadomić odpowiednie służby.

Apple Watch SE 2

Druga generacja Apple Watch SE również będzie posiadała tę samą konstrukcję, co jej poprzednik.

Zmiany będę dotyczyć wnętrza urządzenia, które jest 20% szybsze od pierwszej generacji. Apple Wacth SE 2. generacji również będzie posiadał najnowsze funkcje, które wprowadza Apple Watch Series 8. Oprócz tego otrzymujemy praktycznie ten sam, znany już nam z poprzednich lat, zegarek.

Apple Watch Ultra

Pierwszą prawdziwą nowością okazuje się być Apple Watch Ultra (nie Pro, jak podejrzewaliśmy), który jest wzmocnioną wersją oryginalnego Apple Watch.

Będzie posiadał większą, wzmocnioną konstrukcję (z tytanu oraz szafirowego szkła), dodatkowy głośnik, nowy przycisk funkcyjny (tzw. przycisk akcji do szybkiego pomiaru treningu), dedykowaną opaskę oraz baterię, która wytrzyma do 36 godzin, a wynik ten można rozszerzyć nawet do 60 godzin na jednym ładowaniu. Pojawi się też kilka nowości dotyczących funkcjonalności (również tych z Apple Watch Series 8), a także dedykowana tarcza zegarka.

Wczesne doniesienia na temat urządzenia okazały się jedynie częściowo prawdą, ale smartwatch faktycznie będzie jednym z najdroższych inteligentnych zegarków na rynku. Apple ogłosiło, że kwota jaką przyjdzie nam zapłacić za nowy model wynosi 799 dolarów (około 3770 zł).

Aby porównać kwotę jaką przyjdzie nam zapłacić za Apple Watcha Ultra do cen innych urządzeń, warto spojrzeć na najdroższy wariant Galaxy Watcha 5, który miał swoją premierę zaledwie miesiąc temu. Model Pro na oficjalnym sklepie Samsunga możemy kupić za 2149 zł. Zegarek nie należy do najtańszych, jednak wciąż daleko mu do ceny jaką przyjdzie nam zapłacić na nowy produkt Apple.

Apple AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 będą posiadać usprawniony czip H2, kolejną generację H1 znaną z oryginalnych AirPods Pro. Nowością w słuchawkach będzie również ulepszona funkcja Spatial Audio, którą dodatkowo od teraz będzie można dostosować pod siebie (wraz z iOS 16). ANC zostało poprawione dwukrotnie względem poprzednika. Słuchawki będą posiadały 4 rozmiary gumek (S, M, L, XL).

Słuchawki będą posiadać dodatkową funkcjonalność gestów dotykowych - oprócz zwykłego naciskania na pałąk, od teraz można po nim przejechać palcem w górę lub w dół, co wywoła dostosowane wcześniej pod te gesty funkcje. Ulepszono także baterię. Etui od AirPods Pro 2 będzie posiadał wbudowany głośnik, a także będzie można ładować go bezprzewodowo (nawet ładowarką od Apple Watcha).

iPhone 14

Tak jak się spodziewaliśmy, linia iPhone 14 przyniesie nowy rozmiar Plus w przekątną 6,7 cala. W tym roku zrezygnowano z modelu mini, znanego z linii iPhone 12 oraz iPhone 13.

Po dwóch latach prób z wersją mini swojego iPhone'a, w tym roku Apple zrezygnowało z tego pomysłu. Mimo wielu fanów małych telefonów okazało się, że sprzedaż tego wariantu nie była najlepsza. Ze względu na to w tym roku firma przygotowała coś nowego i poszła w zupełnie przeciwnym kierunku. Mały iPhone został zastąpiony przez ogromną wersję, która w końcu zaspokoi potrzeby osób oczekujących dużego ekranu, ale nie chcących płacić więcej za funkcjonalność wersji Pro. Tak właśnie narodził się iPhone 14 Plus.

Z zewnątrz iPhone 14 Plus nie różni się specjalnie od swoich poprzedników. Jednak zauważalnym wyróżnikiem jest jego rozmiar - jest to bardzo duży telefon o ekranie 6,7" i wymiarach xxx. Bryła telefonu nadal charakteryzuje się ostrymi kątami i płaskim tyłem, przodem oraz ramkami.

W tym roku iPhone 14 Plus dostępny będzie w 5 kolorach:

Z tyłu telefonu zobaczymy 2 aparaty ułożone na skos. Z kolei z przodu, podobnie jak u poprzedników, przywita na notch o rozmiarach takich samych jak w iPhonie 13.

Aparat w iPhonie 14 Plus zostanie wyposażony w nową matrycę w głownym aparacie, która jest większa, dzięki czemu jest w stanie zbierać więcej światła. Obiektyw ma też szerszą przesłonę, dzięki czemu jest w stanie jeszcze lepiej robić zdjęcia w gorszym świetle.

Co więcej, Apple dodało też Photonic Engine, dzięki któremu kolory na zdjęciach będą o wiele bardziej żywe, a wszystkie aparaty świetnie spiszą się w każdych warunkach - nawet najbardziej zaciemnionych miejscach.

iPhone 14 Plus zostanie wyposażony w duży ekran o przekątnej 6,7". Dzięki temu oglądanie na nim filmów czy zdjęć, a nawet o wiele lepsze czytanie tekstu.

iPhone 14 Plus będzie miał nowy system chłodzenia, dzięki któremu jego procesor będzie mógł jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał.

A15 w iPhonie 14 Plus będzie wyposażony w lepszy układ graficzny, który będzie o 18% szybszy od tego samego modelu procesora w iPhonie 13.

Co ciekawe, nowy iPhone 14 Plus nie ma miejsca na kartę SIM - obsługuje tylko eSIM.

Dużą zmianą będzie także moduł komunikacji satelitarnej, który został wprowadzony do iPhone'a 14 Plus. Oczywiście takie połączenie będzie możliwe tylko w przypadku połączeń alarmowych - jednak umożliwi wykonanie połaczenia SOS nawet bez dostępu do sieci komórkowej. Takie wysyłanie będzie możłiwe za darmo przez pierwsze dwa lata dla iPhone'a 14.

W telefonie dostępny jest także czujnik wykrywania kolizji, dostępny też w Apple Watchu.

iPhone 14 Plus będzie dostępny z 6 GB pamięci RAM. Będzie można go kupić w trzech wariantach pamięci wewnętrznej: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB.iPhone 14 Max będzie drugim najtańszym telefonem w 14. generacji iPhone'ów - zaraz za podstawową czternastką. Podstawowy model z pamięcią 128 GB kupimy już za 899 USD. Za miejsce na dane powiększone do 256 GB trzeba będzie zapłacić xxx zł, a najwyższy wariant 512 GB kosztuje już xxx zł.

Mimo dzisiejszej premiery, iPhone 14 Plus nie trafi od razu na półki sklepowe. Co prawda już od 9 września zacznie się możliwość przedpremierowego zamówienia telefonów, jednak pierwsze sztuki dotrą do nas dopiero w dniu rynkowej premiery, która została zapowiedziana na 7 października. Do tego czasu mamy czas na decyzję, który z modeli najnowszego iPhone'a jest dla nas najlepszy.

iPhone 14 Pro

Nie zabrakło również prezentacji modeli Pro tegorocznej linii iPhone 14.

iPhone 14 Pro nie różni się diametralnie od swojego poprzednika, a raczej jest rozwinięciem pewnej formuły. Jednak przynoszą one kilka istotnych zmian. Oczywiście najważniejszą jest notch - a raczej jego brak. W tym roku Apple w końcu odeszło od notcha i postawiło na wycięcie w ekranie, gdzie umieszczono zarówno FaceID, jak i przedni aparat.

Dodatkowo mamy też zmianę z tyłu - czyli większy moduł aparatu. Musiał on zostać powiększony przez zastosowanie nowej matrycy w aparatach, ale jego kształt pozostanie bez zmian - czyli trzy aparaty ułożone w kształt trójkąta. iPhone 14 Pro będzie dostępny w czterech nowych kolorach.

iPhone 14 Pro będzie posiadał nową matrycę. Jest ona aż 65% większa od tej w 13 Pro, a do tego obsługuje rozdzielczość 48 MP.

Co więcej, Apple zaprezentowało też ProRAW - format, w którym nieskompresowane zdjęcia będą mogły być zapisywane wraz z ulepszeniami obrazu, które oferuje przetwarzanie obrazu przez procesor A16. iPhone 14 Pro będzie miał też nowy aparat szerokokątny. Zostaje on co prawda przy 12 MP rozdzielczości, jednak został wyposażony w większą matrycę, co pozwoli na lepsze zdjęcia w słabym świetle i naturalne rozmycie tła.

Dynamic Island - wycięcie w ekranie będzie się dynamicznie zmieniać i dopasowywać do powiadomień, które przychodzą na nasz telefon. Może ono tez pokazywać aktualnie grającą muzykę. Możliwa jest też interakcja z tym panelem. Co ciekawe, Dynamic Island może pokazywać powiadomienia nawet z dwóch aplikacji na raz!

Co więcej, iPhone 14 Pro został wyposażony w nowy wyświetlacz 6,1". Może on wyświetlić obraz o maksymalnej jasności nawet 2000 nitów. Co więcej, będzie on też obsługiwał długo wyczekiwaną funkcję - Always on Display. AoD może nawet wyświetlać nasze zdjęcia czy widgety.

iPhone 14 Pro będzie działał dzięki procesorowi A16, zbudowanemu na tranzystorach o wymiarach 4nm. Korzysta on z 6-rdzeniowego CPU i 5-rdzeniowego GPU. Będzie on nawet posiadał specjalne rozwiązania, dzięki którym AoD w nowym iPhonie 14 Pro będzie mógł działać jeszcze lepiej i bardzie efektywnie.

iPhone 14 Pro będzie dostępny z 6 GB pamięci RAM. Będzie można go kupić w czterech wariantach pamięci wewnętrznej: 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB.

iPhone 14 Pro będzie tańszym z dwóch "profesjonalnych" iPhone'ów 14. Oczywiście w tym przypadku tańszym wcale nie oznacza tanim - jest to nadal flagowy model, za którego przyjdzie nam sporo zapłacić. Podstawowy model z pamięcią 128 GB kupimy już za xxx zł. Jednak ceny te szybko się zwiększają. Oto ceny wszystkich konfiguracji:

128 GB - 999 USD

256 GB -

512 GB -

1 TB -

Mimo dzisiejszej premiery, iPhone 14 Pro nie trafi od razu na półki sklepowe. Co prawda już od 9 września zacznie się możliwość przedpremierowego zamówienia telefonów, jednak pierwsze sztuki dotrą do nas dopiero w dniu rynkowej premiery, która została zapowiedziana na xxx. Do tego czasu mamy czas na decyzję, który z modeli najnowszego iPhone'a jest dla nas najlepszy

