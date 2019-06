Relacja z GameON Summer - pierwszego wakacyjnego eventu dla graczy

W pierwszy weekend wakacji mieliśmy okazje gościć z autorskim stoiskiem na targach GameON Summer w Kielcach. Podczas wydarzenia mogliście obejrzeć Piekielną Maszynę, a także wygrać super nagrody. Przeczytaj naszą relację, aby dowiedzieć się więcej!

Spis treści

GameON Summer odbywały się w dniach 22-23 czerwca 2019 roku w Kielcach. To pierwsza wakacyjna impreza dla graczy w tym roku. GameON Summer to piąta już edycja wydarzenia, które zmieniło w tym roku nazwę oraz formułę. Na miejscu organizatorzy przewidzieli wiele dodatkowych atrakcji takich, jak koncerty, strefa Food Trucków i wiele innych.

Specjalnie na targi GameON Summer przygotowaliśmy dla Was autorskie stoisko PCWorld.pl, na którym przez dwa dni zapewniliśmy Wam mnóstwo atrakcji. Naszą strefę podzieliliśmy na trzy części. Główne miejsce należało oczywiście do Piekielnej Maszyny, o której przeczytasz poniżej. Mogliście zmierzyć się także w naszym konkursie składania komputerów na czas. Jak przystało na imprezę dla graczy nie mogło zabraknąć strefy Gaming.

W tym roku na GameON Summer mogliście znaleźć również wiele atrakcji pobocznych takich, jak strefa Retro, koncerty, strefa symulacji dachowań, rozgrywki gier planszowych.

W licznych konkursach mogliście wygrać wartościowe nagrody, a spragnieni widzowie mogli skorzystać z oferty gastronomicznej w Food Truckach.

Nie możemy zapominać oczywiście o turniejach. Na GameON Summer 2019 odbył się turniej GG League w CS:GO, w którym brały udziały takie zespoły, jak Izako Boars, AKOPA, Dracarys, Gamer Legion i Tricked Esport. Kolejnymi atrakcjami były turnieje w League of Legends oraz Fighting Games Challenge, gdzie mogliście zmierzyć się z przeciwnikami w popularnych bijatykach takich, jak Tekken 7, Mortal Kombat 11 czy Soul Calibur VI.

Organizatorzy imprezy przygotowali również około 150 stanowisk free2play. Na komputerach wyposażonych w mocne podzespoły (Intel Core i5, 16 GB RAM, Nvidia GTX 1060 6 GB) mogliście zagrać w wiele gier. Nie zabrakło wśród nich Far Cry, Assasin's Creed Odyssey oraz Rainbow 6 Siege.

Stoisko PCWorld.pl

Z okazji GameON Summer 2019 przygotowaliśmy specjalnie dla Was autorskie stoisko PCWorld.pl, na którym mogliście w ciekawy sposób spędzić czas oraz wygrać atrakcyjne nagrody. Nasza strefa wystawiennicza mieściła się przy samym wejściu od strony terminala zachodniego. Podzieliliśmy ją na trzy sektory, na których mogliście grać w gry, podziwiać Piekielną Maszynę oraz zmierzyć się w konkursie składania komputera na czas.

Już na tydzień przed rozpoczęciem GameON cała redakcja PCWorld.pl była aktywnie zaangażowana w przygotowanie naszego stoiska. Nieoceniona była również pomoc Nissan Polska. Na targi szybko, bezpiecznie oraz w komfortowych warunkach dojechaliśmy najnowszym modelem bestsellerowego miejskiego SUV'a - Qashqai.

Piekielna Maszyna

Na GameON Summer 2019 po raz pierwszy mogliście na żywo oglądać Piekielną Maszynę. To nasz superkomputer dla graczy budowany bez żadnych ograniczeń. Maszyna jest cały czas w trakcie budowy, a w środku znajdują się komponenty z najwyższej półki. Niektóre podzespoły takie, jak np. zasilacz stworzone są specjalnie dla Piekielnej Maszyny.

Piekielna Maszyna to przedsięwzięcie portali technologicznych międzynarodowego przedsiębiorstwa IDG, takich jak PCWorld.com, PCAdvisor i PCWelt.de. Po raz pierwszy również PCWorld.pl podejmuje wyzwanie, aby stworzyć najlepszy komputer dla gracza.

Pamiętajcie, że kiedy uda nam się już pokonać zagraniczną konkurencję Piekielna Maszyna trafi do rąk jednego z naszych czytelników. Z tego właśnie powodu musisz śledzić jej losy na bieżąco!

W chwili obecnej prace projektowe nad Piekielną Maszyną są już na bardzo zaawansowanym etapie.

W środku znajdziesz procesor Intel Core i9-9980 XE Extreme Edition, który posiada 18 rdzeni taktowanych zegarem 3 GHz każdy. Dodatkowo, jeżeli potrzebujesz więcej mocy częstotliwość taktowania może wzrosnąć do 4,4 GHz w trybie Turbo. Dzięki technologii Hyper-Threading masz do dyspozycji aż 36 wątków.

Tak potężny komputer potrzebuje również płyty głównej z najwyższej półki. Zdecydowaliśmy się na AsRock X299 Taichi XE, która posiada chipset Intel X299 i jest w stanie obsłużyć podzespoły Piekielnej Maszyny. Na jej pokładzie znajdują się wszystkie potrzebne złącza oraz interfejsy. Nie zabrakło również dodatkowych akcesoriów, jak np. wbudowana karta Wi-Fi oraz technologie Intel Optane, RST i SRT.

Tak wydajny komputer potrzebuje również sporą ilość pamięci operacyjnej oraz masowej. Zdecydowaliśmy się na cztery kości HyperX Predator 16 GB DDR4 taktowanych z częstotliwością 3600 Mhz. Dzięki temu możesz mieć do dyspozycji łącznie 64 GB RAM'u.

Za pamięć masową odpowiadają trzy dyski SSD Samsung 970 PRO NVMe M.2 o pojemności 1 TB każdy.

Odpowiednią ilość energii zapewnia zasilacz Chieftronic Power Play 1200W 80 Plus Platinum, który został stworzony specjalnie na potrzeby naszej Piekielnej Maszyny.

Całość została zamknięta w obudowie be quiet! Dark Base Pro 900 Orange Rev.2.

Już niedługo dowiecie się o kolejnych podzespołach, które znajdą się w środku Piekielnej Maszyny!

W trakcie GameON Summer mogliście po raz pierwszy na żywo przyjrzeć się Piekielnej Maszynie i dowiedzieć się o niej wielu ciekawych informacji. W konkursach do zgarnięcia były koszulki oraz czapki z Piekielną Maszyną.

Konkurs, czyli składanie komputera na czas!

Przygotowaliśmy dla Was także konkurs składania komputera na czas. Pewnie myślicie, że to nic trudnego? Nic bardziej mylnego. Żeby nie było tak łatwo do Waszej dyspozycji były dwa zestawy. Na każdym z nich znalazły się cztery płyty główne z różnymi chipsetami, slotami na pamięć RAM i karty rozszerzeń. W ciągu 5 minut trzeba było ułożyć jak najwięcej z 38 elementów. Kilku śmiałkom udało się to wykonać w czasie poniżej 4 minut!. Podczas całych targów odbyło się 5 finałów. Na każdym z nich trzech najlepszych uczestników z danej tury wygrało plecaki Hama Urage, czapki i koszulki z logo Piekielnej Maszyny oraz książki od wydawnictwa Insignis. Każdy uczestnik biorący udział w naszym konkursie otrzymywał słodki upominek od Grześki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za podjęcie wyzwania. Gratulujemy zwycięzcą i obiecujemy, że za rok pojawimy się ponownie z konkursem składania komputera na czas, który cieszył się ogromną popularnością. W szczytowym momencie czas oczekiwania wynosił około 40 minut.

Strefa Gaming

Na targach dla graczy nie mogło również zabraknąć strefy Gaming. Przygotowaliśmy dla Was trzy mocne komputery wyposażone w topowe podzespoły, na których mogliście grać w ulubione gry oraz dowiedzieć się więcej o naszej Piekielnej Maszynie. Do dyspozycji mieliście wyścigi na czas, konkurs na zdobycie jak największej ilości punktów w Icy Tower, ale największą popularnością cieszyły się rozgrywki w Fortnite.