Relacja z WWDC 2019 - oto wszystkie nowości, jakie przygotowało Apple

Sprawdź naszą relację z WWDC 2019 i dowiedz się, jakie nowości pokazała firma Apple. Zobacz, czym wyróżniają się nowe wersje systemów operacyjnych.

Spis treści

Dziś 3 czerwca 2019 o godzinie 10 rano czasu pacyficznego rozpoczęła się doroczna Światowa Konferencja Deweloperów, podczas otwarcia której Apple zaprezentowało nowe wersje swoich systemów operacyjnych, które użytkownicy otrzymają jako aktualizację jesienią oraz inne nowości.

Sprawdź naszą relację z przemówienia otwierającego i dowiedź się, co nowego zaprezentowało Apple w San Jose Convention Center.

Konferencja rozpoczęła się utworem BOOM zespołu X Ambassadors i animacją zbudowaną z różnego rodzaju emotikonek.

Typowo już dla Apple firma zadbała o dopracowane rozpoczęcie wydarzenia. Drugi filmik rozpoczynający spotkanie przedstawiał pracę programistów, co podkreśla dla kogo skierowane jest dzisiejsza konferencja. Co ciekawe na filmie widać również starsze urządzenia Apple np. MacBook'a Pro z 2015 roku.

Na scenie pojawił się Tim Cook, który przywitał wszystkich gości.

Tim podkreśla, jak ważna jest integracja sprzętu z oprogramowaniem oraz usługami. Szybkie przypomnienie na temat nowych usług Apple zaprezentowanych w marcu 2019 roku.

Apple chwali się, że na tegorocznym WWDC pojawiło się więcej uczestników, niż kiedykolwiek, a większość z nich uczestnicy w Światowej Konferencji Deweloperów po raz pierwszy.

Przed nami kolejny filmik - tym razem zwiastun For All Mankind, który pojawi się jesienią w Apple TV+.

Oto wszystkie systemy, o których Apple będzie dzisiaj rozmawiać.

tvOS

Dzisiejsza konferencja zaczyna się od tvOS. Firma przedstawia nowy ekran główny dostosowany do wielu użytkowników jednego Apple TV. Dobrze widzieć taką "nowość" później, niż wcale. Przełączenie użytkowników działa również z Apple Music i Apple Arcade.

Apple Arcade na Apple TV wspiera kontrolery z Xbox One S i Playstation 4. Trochę dziwi, że Apple nie zaprezentowało własnego kontrolera. Dla użytkowników to jednak dobra wiadomość wiele osób posiada konsolę i nie będzie musiało kupować dodatkowego akcesorium.

Apple Watch

Apple chwiali się że Watch to najpopularniejszy inteligenty zegarek na rynku. Trudno się z tym nie zgodzić. Firma po raz kolejny podkreśla nacisk, jaki kładziony jest na bezpieczeństwo.

Firma skupia się na tarczach zegarków. Dodano nowe opcje, które będą do wyboru wśród znanych tarczy. Niestety nowości nie zachwycają.

Pojawia się nowa aplikacja do słuchania audiobooków oraz nagrywania notatek głosowych, a także oczekiwany od kilku lat kalkulator.

Od teraz aplikacje na Apple Watch są zupełnie niezależne od iPhone'a. Apple rozszerza także API dodają Audio API.

App Store w końcu na Apple Watch. na tą nowość czekaliśmy od kilku lat.

Nowe opcje zdrowotne i fitness. Wprowadzono trendy aktywności, które porównują aktywność z ostatnich 90 dni. Funkcja ma pozwolić lepiej kontrolować czas snu oraz treningi.

Mikrofon w Apple Watch potrafi teraz wykrywać, gdy znajdujesz się w za głośnym otoczeniu.

Apple obiecuje, że nie nagrywa i nie magazynuje nagrań z mikrofonu Apple Watch. Apple Watch pozwala kontrolować cykl miesiączkowy. Nowość pojawi się także w iOS.

Apple Health

Apple przebudowało wygląd i interfejs aplikacji Zdrowie. Aplikacja używa Machine Learning, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty. Wszystkie dane są szyfrowane i przechowywane bezpośrednio na Twoim iPhone. Nie są one przesyłane do chmury.

Na scenie prezentowane są nowe funkcje watchOS 6. O to interfejs App Store na watchOS.

Poniżej wszystkie nowości, jakie znajdą się w watchOS 6.

iOS

Nadszedł czas na iOS, czyli coś, na co wszyscy czekają. 97 procent użytkowników jest zadowolonych z iOS 12, a 85 procent urządzeń pracuje pod kontrolą iOS 12.

Te statystyki są nieubłagalne dla Androida. Na scenie pojawia się Craig Federighi.

Apple chwali się poprawą wydajność. Face ID ma być szybsze nawet o 30 procent. Prędkość pobierania aplikacji wzrośnie nawet 60 procent. Aplikacje mają się uruchamiać 2x szybciej.

iOS 13 zaoferuje tryb ciemny! Czekaliśmy na to od kilku lat.

Tryb ciemny w iOS może być dużo bardziej przydatny, niż w macOS. Martwi nas jednak, jak będzie wyglądać na starszych modelach iPhone'a, które posiadają ekrany IPS LCD? Klawiatura w iOS na reszcie oferuje pisanie poprzez przeciąganie. W świecie Androida funkcja znana jest od co najmniej 9 lat. Ciekawe jednak, czy Swype będzie dostępny w Polsce?

Safari posiada nową opcję szybkiej zmiany wielkości czcionki. Notatki posiadają nowy widok grupowania notatek. Całkowicie nowa aplikacja przypomnienia. Pojawia się pasek szybkich opcji.

Apple chwali się sposobem gromadzenia map. Nowe mapy mają zawierać więcej szczegółów oraz odwzorowanie terenu w 3D. Pojawią się w USA pod koniec 2019 roku.

Mapy od Apple będą oferować Street View. Firma kolejny raz podkreśla nacisk kładziony na bezpieczeństwo i prywatność użytkowników.

Alerty śledzenia przez aplikację w tle. Możliwość zezwolenia jednorazowego dostępu do lokalizacji. Apple prezentuje Sign in with Apple - odpowiednik zaloguj przy użyciu Google. Możliwość ukrycia prywatnego adresu w celu uniknięcia spamu. Świetna wiadomość.

Oddzielny adres dla każdej aplikacji. Możliwość pojedynczej dezaktywacji adresów.

Apple przechodzi do HomeKit. Ponownie słyszymy o bezpieczeństwu i prywatność. Firma prezentuje HomeKit Secure Video. Wszystkie dane są szyfrowane przed wysłaniem do sieci, co ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

HomeKit będzie współpracował również z routerami. Firma współpracuje między innymi z Linksys, który jakie pierwszy wprowadzi nowe urządzenia na rynek.

iOS 13 kopiuję funkcje z Samsunga. Użytkownicy mogą udostępniać imię, nazwisko, zdjęcie lub swój wizerunek innym użytkownikom wiadomości Apple. Funkcję tę Samsung wprowadził w swoich smartfonach Galaxy już jakiś czas temu.

Zwiększona personalizacja Memoji. Pojawiają się Memoji Stickers. Wygląda to, jak kopia Bitmoji.

Nowe możliwości fotografowania przy pomocy iPhone'a. Apple wprowadza nowe scenariusze oświetleniowe przy wykonywaniu zdjęć z oświetleniem studyjnym.

Zwiększone możliwość edycji zdjęć bezpośrednio w galerii. Wprowadzono możliwość edycji wideo.

Machine Learning wykorzystane będzie do sprawniejszego porządkowania zdjęć.

Nowa galeria analizuje zdjęcia i wybiera najlepsze ujęcia. Nowe sposoby organizacji zdjęć wyglądają trochę, jak inspirowane tymi, które znamy ze Zdjęć Google.

Zabrakło opcji dotyczących zdjęć RAW i ustawień manualnych.

Ulepszone sposoby komunikacji z iOS za pomocą AirPods, HomePod i Apple Car Play. Pojawia się możliwość odpowiedzi na wiadomość bezpośrednio z AirPods. Możliwość dzielenia się utworami przy pomocy Audio Sharing.

100 tysięcy stacji radiowych w HomePod. Ciekawe, czy wśród nich znajdziemy jakieś polskojęzyczne?

CarPlay

Apple wprowadza nowy wygląd CarPlay. Pokaz na przykładzie Mercedesa Klasy C przed ostatnim liftingiem.

90 procent nowych aut oferowanych w Stanach Zjednoczonych posiada obsługę CarPlay.

CarPlay po raz pierwszy pozwoli działać #2 aplikacją w tym samym czasie.

Siri

Apple wreszcie modyfikuje rozpoznawanie dźwięku przez Siri w iOS 13. Nie wierzymy, że to jedyna nowość w kwestii Siri. Asystent głosowy od Apple nadal jest przestarzały.

iPadOS

Więcej ikon w rzędzie i możliwość przypięcia widgetów na ekranie domowym. Ulepszona wielozadaniowość. Czekaliśmy na to od dłuższego czasu.

Split View w obrębie tej samej aplikacji zaprezentowane na przykładzie notatek. To potrzebne zmiany, które zwiększają produktywność na iPad i pozostawiają konkurencję z Androidem w tyle.

Funkcja Expose znana z macOS debiutuje w iPadOS.

Apple zabiera się za modyfikację aplikacji pliki. Pojawia się podgląd i szybkie akcje. Nowe pliki przypominają Finder, który jest dobrze znany użytkownikom macOS. Obsługa SMB oraz Pendriveów. Tego nikt się nie spodziewał. nie wiemy, czy pendrive można będzie podłączyć tylko do iPad'a Pro, czy też do tańszych modeli z Lightning?

Safari na iPadOS staje się desktopową przeglądarką. Strony mają się otwierać w interfejsie przeznaczonym dla komputerów PC. Do tego manager plików. iPad staje się naprawdę ciekawą platformą do pracy.

Pełna obsługa Google Docs w Safari na iPad.

Zmiany również w obrębie czcionek. Scrolowanie w aplikacjach. Nowe gesty zaznaczania, kopiowania oraz wklejania.

Apple optymalizuje Pencil. Opóźnienie maleje z 200 ms do zaledwie 9 ms. Nowe narzędzia dla Apple Pencil i ApplePencilKit.

Mała klawiatura obsługiwana jedną ręką dla iPad'a.

Nadal brakuje nam obsługi za pomocą myszki.

Mac Pro

Nowy Mac Pro oraz monitor!

Wygląda świetnie. Powrót do designu sprzed 2013 roku.

Pełen dostęp do podzespołów.

Procesor Intel Xeon z nawet 28 rdzeniami. 12 slotów DIMM o prędkości 2933 MHz. Pojemność RAM nawet do 1,5 TB.

Port PCIe na pokładzie. 8 slotów PCIe w środku.

Brak portów wbudowanych w komputer. Wszystkie znajdują się na dołączonym do zestawu module PCIe.

Karta graficzna Radeon Pro 580X w standardzie. Radeon Pro Vega 2 jako opcja.

Możliwa konfiguracja z dwoma kartami Vega. Do 128 GB pamięci i 56 teraflopsów mocy obliczeniowej.

Wbudowane FPGA w Mac'a Pro. Zdecydowanie ciekawa nowość dla profesjonalistów zajmujących się grafiką i przetwarzaniem wideo. Komputer potrafi przetwarzać trzy strumienie w 8K oraz 12 strumieni w 4K.

Zasilacz o mocy 1.4 kW.

Wbudowane kółka ułatwiają przemieszczenie komputera.

Mac Pro przystosowany do pracy z wideo w rozdzielczości 8K.

Nowy monitor

Nowy wyświetlacz Retina 6K.

Powłoka antyrefleksyjna na wyposażeniu. Szkło wykonane z nanostruktury ma zapobiegać odblaskom światła.

Jasność 1000 nitów. Ostatnio takim osiągnięciem chwaliło się HP w swoich nowych laptopach biznesowych. Kontrast 1,000,000:1. Oczywiście pełne wsparcie dla HDR nazwane przez Apple XDR - Extreme Display Range.

Nowy Mac Pro jest w stanie obsłużyć 6 takich monitorów, co przekłada się na 120 milionów pikseli.

Szerokie możliwości regulacji za pomocą specjalnej podstawki. Obsługa trybu portretowego.

Podstawowa konfiguracja nowego Mac'a Pro to 8 rdzeni, 32 GB pamięci operacyjnej RAM i 256 GB dysk SSD. Cena od 5999 dolarów. Dostępność jesienią tego roku. Ciekawe, czy tak, jak w 2013 roku będą problemy z zakupem?

Pro Display XDR kosztuje 4999 dolarów, a wersja z nano powłoką 5999 dolarów. Dostępność razem z Mac Pro na jesieni.

macOS

macOS Catalina to najnowsza wersja systemu operacyjnego na komputery od Apple.

Zaczynamy od iTunes. iTunes staje się przeszłością. Apple zastępuje go za pomocą trzech oddzielnych aplikacji - Apple Music, Apple TV, Podcasts.

Synchronizacja urządzeń z iOS teraz w Finder. Świetna nowość, na którą czekaliśmy od wielu lat.

Obsługa odtwarzania 4K HDR z Dolby Vision i Dolby Atmos. Dolby Atmos domyślnie obsługiwane na MacBook'ach.

SideCar - iPad drugim ekranem dla komputera Mac. Świetna nowość, która była oczekiwana przez użytkowników od jakiegoś czasu. Możliwość wykorzystania Apple Pencil. SideCar działa przewodowo oraz bezprzewodowo.

Voice Control pozwoli zarządzać komputerami Mac i urządzeniami z iOS za pomocą dźwięku.

To sporo usprawnienie dla osób niepełnosprawnych, które chętnie korzystają z urządzeń od Apple.

Wszelkie dane przetwarzane są na urządzeniu. Apple nie kolekcjonuje danych.

Find My Device działa teraz także na wyłączonym komputerze. Wykorzystuje Beacon Bluetooth. Wszystkie dane są szyfrowane, a Mac komunikuje się z innymi iurządzeniami w pobliżu.

Wszystkie komputery z T2 otrzymują Activation Lock. Blokada działa podobnie, jak w przypadku urządzeń z iOS zablokowanych przy pomocy FInd My iPhone.

Screen Time pojawia się na komputerach.

Project Catalyst

Apple umożliwi portowanie aplikacji z iPad'a na komputery Mac przy pomocy Xcode i Project Catalyst. Dostępność od dziś w pierwszej becie macOS Catalina. Apple chwali się, że skorzystał z tej technologi już w Mojave przenosząc część aplikacji z iOS/iPadOS.

Narzędzia programistyczne

Apple prezentuje ARKit 3.

Apple prezentuje możliwość nowego ARKit 3 przy pomocy gry Minecraft.

Również autorski język programowania Swift doczekał się zmian i aktualizacji. Po raz pierwszy został zaprezentowany 5 lat temu. Od tego czasu powstało ponad 450 tysięcy aplikacji napisanych w Swift. Pojawia się nowy freamwork nazwany SwiftUI.

Bety wszystkich zaprezentowanych dzisiaj systemów dostępne od zaraz. Aktualizacje zostaną udostępnione jesienią.