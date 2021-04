Relacje sportowe czy rozgrywki wirtualne? Telewizory LG OLED pozwalają połączyć obie pasje

O telewizorach LG OLED mówi się, że są idealne zarówno do oglądania sportowych transmisji na żywo, jak i grania w sportowe gry wideo. Sprawdźmy więc, czy jest to prawdą i czy w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (i nie tylko) rzeczywiście warto zwrócić uwagę na ten sprzęt.

Bez względu na dyscyplinę, transmisje zmagań sportowych od zawsze cieszyły się ogromną popularnością. W obecnych czasach trend ten uległ jedynie zintensyfikowaniu, tym bardziej, że obecnie nie mamy możliwości kibicowania naszym ulubieńcom na żywo.

Rozwój technologii oraz stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań we współczesnych telewizorach pozwala uzyskać niezwykle realistyczny obraz wysokiej jakości. Dzięki temu bez wychodzenia z domu możemy poczuć się jak na trybunach wielkiego stadionu. Oczywiście nie każdy sprzęt gwarantuje takie wrażenia. Do tego potrzebna jest odpowiednia matryca o określonych parametrach. Jaki więc jest idealny telewizor do sportu? Do zdecydowanych faworytów należy zaliczyć modele wyposażone w ekrany OLED.

LG OLED – matryca stworzona do sportu

Telewizory LG OLED wyposażone są w samoświecące piksele, które sprawiają, że jakość wyświetlanego obrazu (pod względem nasycenia barw i reprodukcji czerni) jest nieporównywalnie lepsza od telewizorów LCD. Są one też w stanie wyświetlać znacznie szybciej zmieniający się obraz, zapewniając przy tym najwyższą płynność, z czym akurat tradycyjne ekrany miewają problemy.

Dużym plusem jest również fakt, że matryce OLED nie potrzebują dodatkowego tylnego podświetlenia, dzięki czemu takie telewizory posiadają znacznie smuklejsze obudowy niż standardowe urządzenia. To jednak nie wszystko. Jak się okazuje, lista argumentów przemawiających za zakupem akurat takiego ekranu (w kontekście oglądania wydarzeń sportowych jak i grania w gry wideo) jest znacznie dłuższa.

Relacje sportowe – poczuj się jak na stadionie

Zacznijmy od oglądania. Bez względu na to, jaka jest nasza ulubiona dyscyplina sportu, istnieje kilka podstawowych cech, które decydują o jakości wyświetlanych materiałów. Do najistotniejszych należy zaliczyć przede wszystkim dynamikę oraz jakość obrazu, czyli to, jak szybko telewizor jest w stanie odtwarzać dynamiczne rozgrywki sportowe bez utraty najwyższych parametrów obrazu.

Cóż, w telewizorach LG OLED obraz w 120 Hz i 4K z HDR to po prostu podstawa. Choć nie są to jedyne urządzenia na rynku mogące pochwalić się podobnymi osiągnięciami, to LG zdecydowanie wyróżnia się tu na tle konkurencji. Czym dokładnie? Np. funkcją OLED Motion Pro, która likwiduje tzw. poświatę, czyli rozmazanie ruchu. Dzięki temu obraz jest niezwykle ostry i wyraźny, co gwarantuje, że nie umknie nam nawet najmniejszy ruch zawodnika.

Nie bez znaczenia jest także zastosowany przez LG procesor α9 Gen4 AI. Za sprawą wykorzystania skomplikowanych algorytmów szybkiego uczenia jest w stanie wykryć gatunek treści wyświetlanych na ekranie i automatycznie przejść do trybu sportowego. Ten z kolei sprawia, że gracze wyglądają niemal tak realnie, jak z perspektywy trybun.

Opcją, która powinna ucieszyć każdego fana rozgrywek sportowych, jest sportowy alarm, czyli Sport Alert. Dzięki niemu nie przegapimy interesującego nas meczu, ponieważ otrzymamy specjalne powiadomienia przed, w trakcie i po jego zakończeniu. W efekcie telewizor nie pozwoli nam przegapić rozgrywki, na którą przecież tak długo czekaliśmy – przypominamy, ostanie ME w Piłce Nożnej odbyły się aż 5 lat temu!

Teraz czas na przysłowiową wisienkę na torcie. Choć przyjemnie jest oglądać wszelkiego rodzaju mecze w spokoju, to jeszcze większą radość sprawia wspólne przeżywanie emocji. W przypadku telewizorów LG OLED jest to wyjątkowo komfortowe, a to dlatego, że takie ekrany zapewniają szerokie kąty widzenia. Tym sposobem nie musimy siedzieć bezpośrednio naprzeciwko ekranu (jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych matryc LED), ponieważ nie zachodzi tutaj degradacja kolorów i obraz pod każdym kątem wygląda równie dobrze. Tak więc - bez względu na miejsce siedzenia i liczebność towarzyszącej nam grupy - każdy będzie mógł śledzić rozgrywki w najwyższej jakości.

Gaming na najwyższym poziomie

W obecnych czasach rozgrywka sportowa wcale nie musi wiązać się z aktywnością stricte fizyczną, a nowa technologia spowodowała, że sport przeniósł się do świata wirtualnego. To z kolei stanowi spore wyzwanie dla twórców sprzętu audiowizualnego, ponieważ gracze mają znacznie większe wymagania niż zwykli użytkownicy. Dlaczego? Ponieważ wydajny sprzęt może nawet przesądzić o zwycięstwie.

Co istotne szczególnie w kontekście nowej generacji konsol (np. Xbox Series X), telewizory LG OLED wyposażone są w interfejs HDMI 2.1 umożliwiający wyświetlanie treści 4K z prędkością 120 klatek na sekundę. Modele te mogą również pochwalić się input lagiem na poziomie poniżej 13 ms, co jest zasługą trybu ALLM (Automatic Low Latency Mode), który ogranicza procesy tylko do tych najbardziej potrzebnych w danej chwili. W połączeniu z czasem reakcji matrycy na poziomie 1 ms oraz z synchronizacją FreeSync / HDMI VRR w przypadku konsol oraz G-Sync i FreeSync w kontekście PC, OLED-y zapewniają użytkownikom płynną i rozgrywkę przy najwyższej rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania.

Wszystko to będzie miało ogromne znaczenie szczególnie w przypadku bardzo dynamicznych gier sportowych (i nie tylko), gdzie ułamek sekundy opóźnienia może decydować o zwycięstwie lub przegranej.

Wart odnotowania jest także wzmocniony kanał zwrotny audio eARC w telewizorach LG OLED. Pozwala on uzyskać najlepszy możliwy dźwięk oferowany przez poszczególne produkcje, a tym samym zwiększa efekt zanurzenia się w rozgrywkach. Nic więc dziwnego, że sam Microsoft docenił możliwości telewizorów LG OLED, oficjalnie polecając je do konsol Xbox Series X.

Redukcja niebieskiego światła - zadbaj o swój wzrok

Jest jednak jeszcze jedna, niezwykle istotna cecha, o której należy wspomnieć w kontekście wielogodzinnej rozrywki przed ekranem. Otóż, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak szkodliwa może być długotrwała ekspozycja na niebieskie światło emitowane przez telewizory. Może ono powodować m.in. bóle głowy, zmęczenie, a nawet problemy ze snem, ponieważ niebieskie światło zaburza produkowanie melatoniny w organizmie.

Telewizory LG OLED emitują zaledwie 29% niebieskiego światła. Dla porównania, jest to około dwukrotnie mniej niż w przypadku powszechnie używanych ekranów LCD oraz znacznie poniżej „standardowych wartości komfortu oczu”, wynoszących 50% emisji. Dzięki temu, bez obaw o swoje zdrowie i samopoczucie, możemy obejrzeć nawet kilka meczów z rzędu lub spędzić wiele owocnych godzin na prowadzeniu wirtualnych rozgrywek.