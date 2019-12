Remaster Red Dead Redemption na PC został anulowany

Red Dead Redemption ma jedną i ogromną wadę - gra nie pojawiła się w wersji na komputery osobiste. I wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie się to nie zmieni.

Rockstar zdążył już przyzwyczaić graczy komputerowych, że swoje duże produkcje lubi w pierwszej kolejności wypuszczać na konsole. Tak było z GTA IV, GTA V, a ostatnio Red Dead Redemption 2. Inny los spotkał pierwszą część gry, która jest cały czas dostępna wyłącznie w wersji na Xboxy oraz PlayStation.

Widząc ten stan rzeczy oraz fakt, że Rockstar zajmując się drugą odsłoną gry w zasadzie pokazał, że nie interesuje go Red Dead Redemption na PC, grupa modderów postanowiła stworzyć remaster tytułu. Gra z poprawioną grafiką miała trafić na komputery osobiste. I już wiemy, że do tego nie dojdzie.

W myśl zasady - nic o nas bez nas, gigant branży gier wideo wystosował pozew przeciwko Johnathanowi Wyckoffowi, który był szefem projektu. Rockstar domagał się w nim anulowania prac nad remasterem, który miałby zagrozić pozycji drugiej odsłony gry. W związku z tym cały projekt został anulowany.

Jak możemy to wszystko interpretować? Podobną sytuację mieliśmy w przypadku prac nad odświeżeniem Resident Evil 2, co jak już wiemy było podyktowane planami wydania oficjalnego remake'u gry. W tym przypadku może być podobnie. Z drugiej strony Rockstar mógł zwyczajnie przestraszyć się, że fanowska produkcja okaże się lepsza i popularniejsza niż oficjalne wydanie Red Dead Redemption 2 na PC. A wydaje się, że to mogłoby nie być wcale trudne do osiągnięcia.