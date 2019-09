Remnant: From the Ashes – twórcy zapowiadają pierwszą darmową aktualizację

Najnowsza produkcja twórców Darksiders 3 już niebawem wzbogaci się o nową zawartość.

Studio Gunfire Games wraz z wydawcą gry Remnant: From the Ashes – firmą Perfect World, zapowiedzieli, że już 19 września na serwery produkcji trafi pierwsza „paczka” z nową zawartością.

Przyszłotygodniowa aktualizacja Remnant: From the Ashes wzbogaci grę o nowy tryb “Adventure Mode”, który pozwoli na ponowną eksplorację wybranych obszarów gry, bez konieczności przechodzenia kampanii od początku. Co istotne, wszystkie przedmioty zdobyte w tym trybie zostają z naszą postacią, co oznacza, że może to być świetne miejsce do „grindu” broni, pancerzy i dodatków.

Drugą nowością, która zawita do gry w przyszłym tygodniu jest zupełnie nowy loch - „Leto’s Lab”, który zaoferuje graczom liczne intensywne starcia, w tym z nieznanym wcześniej bossem. Powyższe dodatki są całkowicie darmowe i dostępne dla wszystkich posiadaczy produkcji studia Gunfire Games.

Dla przypomnienia, Remnant: From the Ashes to kooperacyjna gra akcji z elementami rpg, w której dostrzeżemy inspiracje m.in. serią Darksiders (oprawa graficzna) i Dark Souls (rozwiązania w rozgrywce). Produkcja zadebiutowała 20 sierpnia i zebrała pochlebne opinie w prasie.

Remnant: From the Ashes jest obecnie dostępne na PlayStation 4, Xbox One i PC.