Remnant: From the Ashes za darmo na Epic Games Store od przyszłego tygodnia

Dla użytkowników cyfrowego sklepu Epic Games Store zapowiada się niezwykle ciekawy tydzień. Do zgarnięcia za darmo będą m.in. Total War Saga: Troy oraz Remnant: From the Ashes.

Epic Games Store udostępnił wczoraj swoje cotygodniowe darmowe gry. Tym razem padło na zabawną przygodówkę - 3 out of 10, EP 1: „Welcome To Shovelworks”, opowiadającą losy niezbyt utalentowanych twórców gier oraz Wilmot’s Warehouse - produkcję logiczną o zarządzaniu magazynem. Znacznie ciekawiej zapowiada się jednak przyszły tydzień. Już 13 sierpnia udostępnione zostaną kolejne gry - The Alto Collection oraz Remnant: From the Ashes. Szczególnie interesująco zapowiada się ta druga produkcja.

Przypomnijmy, Remnant: From the Ashes to trzecioosobowa gra akcji, która pełnymi garściami czerpie inspiracje z Dark Souls (poziom trudności i pewne rozwiązania w rozgrywce) czy Darksiders (oprawa graficzna). Produkcja studia Gunfire Games zebrała pochlebne opinie zarówno od recenzentów, jak i samych graczy. Szczególnie błyszczy ona w trybie kooperacji. Warto też dodać, że twórcy cały czas dbają o rozwój swego dzieła, zarówno za sprawą darmowych aktualizacji, jak i płatnych DLC.

To jednak nie koniec rewelacji, jakie czekają na użytkowników Epic Games Store w przyszłym tygodniu. Dokładnie 13 sierpnia, tylko przez 24 godzin, udostępniona zostanie najnowsza produkcja Creative Assembly - Total War Saga: Troy. Warto zatem w kalendarzach zaznaczyć przyszły czwartek (13 sierpnia).

