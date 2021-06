Renault EWays - francuski pomysł na elektrombilność

Reanult przedstawiło swoją wizję na elektryczną przyszłość samochodów osobowych. Co zaoferują Francuzi?

Renault zorganizowało konferencję prasową dla mediów. Na wydarzeniu Renault EWays przedstawiono najnowszą wizję francuskiego producenta samochodów.

Renault Eways

Renault do 2030 zamierza produkować 90% pojazdów elektrycznych oraz zaledwie 10% aut spalinowych (w tym dostawczych) w Europie.

Firma pochwaliła się połączeniem trzech fabryk w największą plantację produkującą auta elektryczne w Europie.

Renault wierzy w elektromobilność

Prezes Renault przypomniał, że spółka zainwestowała miliardy Euro w elektromobilność w 2009 roku, a poniesione wydatki aktualnie procentują.

Renault ma już ponad 10 lat doświadczenia w produkcji samochodów elektrycznych. Powyżej 400 milionów aut elektrycznych przejechało łącznie ponad 10 miliardów kilometrów. Firma ma 7 generacji platform dla samochodów elektrycznych.

Firma podsumowała ostatnie 10 lat działalności

Od 2025 roku Renault ma produkować milion aut elektrycznych rocznie. Mowa o autach klasycznych, ale też samochodach sportowych i przestępnych cenowo autach miejskich z segmentu B.

Firma zaprezentowała nowy slogan dla aut elektrycznych - ElectroPop. Ma on podkreślać, że auta elektryczne staną się niezwykle popularne na przestrzeni najbliższych lat.

Francuski gigant motoryzacyjny skupia się aktualnie na minimalizacji kosztów produkcji aut elektrycznych tak, aby pojazdy pokroju Renault Zoe stały się nawet o kilkadziesiąt procent tańsze. Celem firmy jest spowodowanie, aby auta elektrycznie zrównały się cenowo z autami spalinowymi, a w dłuższej perspektywie czasowej stały się tańsze.

Renault Zoe - aktualnie flagowy samochód elektryczny Renault

Dla Renault niezwykle istotne jest także ograniczenie kosztów eksploatacji tak, aby przejechanie kilometra było jak najtańsze.

Rozwój ogniw na przestrzeni lat

Renault rozpoczyna współpracę z LG Chem. Pierwsze baterie koreańskiego producenta trafią do nadchodzącej generacji Renault MeganE.

Nawiązanie współpracy z LG Chem

W przyszłym roku powstanie nowe centrum R&D specjalnie na potrzeby rozwoju elektromobilności.

Najważniejsi pracownicy Renault stale podkreślają, że optymalizacja kosztów nie wpłynie na obniżenie jakości i wydajności stosowanych ogniw oraz na poziom bezpieczeństwa oferowany przez nadchodzące auta z silnikiem elektrycznym.

Renault wspomina o bliskiej współpracy z Nissanem wchodzącym w skład grupy Renault. Japońska marka jest pionierem na rynku aut elektrycznych, a Nissan Leaf stał się jednym z popularniejszych samochodów z napędem elektrycznym. Renault zamierza korzystać z doświadczenia zaprzyjaźnionej marki.

Nowe, tanie auta elektryczne oraz pojazdy sportowe

Renault skoncentruje się na autach miejskich. W 2024 roku pojawi się Renault R5. Będzie to nowoczesna interpretacja Renault 5. W przyszłym roku pojawi się nowe Renault MeganE z zasięgiem na poziomie 450 km. Jednocześnie w gamie modelowej pojawią się również auta sportowe z napędem elektrycznym. W 2024 roku ekosystem powiększy się o superszybki system ładowania, który naładuje auto w 12 minut (po osiągnięciu szczytowej mocy w 2026 roku).

Renault R5

Francuzi przekazali, że w dalszym ciągu stosować będą zintegrowane ogniwa baterii, które umieszczane będą pomiędzy obiema osiami pojazdów.

Nadchodzące Renault MeganE będzie o 20% tańsze od pierwszej generacji Renault Zoe z 2012 roku.

Wizja francuskiego giganta technologicznego zakłada, że w przyszłości w jednym module z silnikiem elektrycznym znajdzie się inwerter, ładowarka pokładowa i wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania systemu. Całość zostanie zintegrowana z systemem baterii.

Renault prezentuje dwie nowe platformy dla aut elektrycznych.

Pierwsza z płyt to CMF-EV. Rozwiązanie jest o 100 kg lżejsze i pozwoli na budowę aut z większym wnętrzem. Dodatkowo CMF-EV zaprojektowano tak, aby uzyskać pojazdy o jak najlepszej opływowości. Całość uzupełnia dedykowane miejsce na akumulatory umieszczone od spodu pojazdu. Inżynierom udało się wygospodarować dodatkowe miejsce na nogi oraz obniżyć środek ciężkości.

Drugą platformą jest CMF-BEV. To rozwiązanie dedykowane do tanich aut z napędem elektrycznym. Mowa głównie o autach miejskich. Koszt jej produkcji jesto 33% niższy w porównaniu do platformy, na której zbudowano obecne Renault Zoe.

Maksymalny zasięg wynosić będzie 400 km. CMF-BEV to modularna platforma. Producent może zmieniać rozstaw osi i dostosowywać płytę podłogową do danego typu pojazdu.

Nowe platformy znajdą się w autach z segmentów od B do D.

Czas porozmawiać chwilę o całym ekosystemie. Renault twierdzi, że będzie największym w Europie ośrodkiem produkcji i rozwoju aut elektrycznych. Firma tworzy nowe miejsca pracy oraz współpracuje z uczelniami, aby zaspokajać swoje potrzeby na młodych i wykwalifikowanych pracowników.

Francuzi dodali, że będą dbać o odpowiedni recykling zużytych akumulatorów z aut elektrycznych. Pierwsze baterie trafiły już do recyklingu, a producent wie, że zjawisko to będzie się nasilać. Dzięki wiedzy i rozwojowi Renault wraz z partnerami zamierza zoptymalizować proces recyklingu akumulatorów. Zużyte akumulatory gromadzić będą salony sprzedaży Renault.

W procesie recyklingu powstają certyfikowane baterie - zamienniki, które trafią między innymi do Renault Zoe. Ich specyfikacja techniczna nie będzie różnić się od ogniw, które montowane są podczas produkcji auta.

Wraz z premierą Renault R5 na rynku pojawi się inteligenta aplikacja, która pozwoli na dokładne zbadanie naszych potrzeb i zoptymalizowanie ładowanie akumulatorów. Wszystko po to, aby korzystać z baterii zgodnie z ich specyfikacją techniczną, co pozwoli przedłużyć żywotność ogniw.

Recykling zużytych ogniw

Na zakończenie Renault podsumowało konferencję prasową. Firma stwierdziła, że jest gotowa na jedną z największych zmian w swojej historii.

