Rendery pokazują dwa nowe budżetowce LG

LG ma zamiar ostro wrócić do gry na rynku smartfonów. Szykuje właśnie modele na ten rok, a do sieci wyciekły zdjęcia dwóch pierwszych budżetowców.

Nowe modele LG (zdjęcia powyżej) zaprezentował znany specjalista od przecieków - od którego informacje nieraz prezentowaliśmy na naszych stronach - Evan Blass. Niestety, poza ich zaprezentowaniem oraz podaniem nazw modeli - są to LG L555DL oraz L455DL nie ma na ich temat żadnych informacji. Sam Blass napisał tylko, że będą one działać pod kontrolą systemu Android 9 z nakładką LG UX. Można spekulować, czy dwa zaprezentowane tu modele należą do linii Journey lub/oraz Solo. Jak widzimy na renderach, oba mają notche w wyświetlaczach, gdzie mieści sie obiektyw aparatu przedniego.

Na konferencji CES 2020 LG mało skupiało się na rynku smartfonów, promując telewizory oraz rozwiązania smarth home. Ostatnio informowaliśmy, że w produkcji znajduje się model LG W20, który prezentuje się jak typowy średniak. Jeśli LG marzy się powrót do pierwszej ligi smartfonowych marek, powinno zaskoczyć nas jakimś flagowcem. Być może zrobi to za miesiąc na MWC, jednak póki co nie ma w tym segmencie niczego porywającego do zaoferowania.