Rendery pokazują możliwy wygląd Galaxy A21

Samsung szykuje na przyszły rok modele Galaxy o numerach od A11 do A91. Galaxy A21 to jeden z tańszych, a w sieci znalazły się rendery pokazujące jego wygląd oraz ochraniacze.

Samsung ma olbrzymi katalog smartfonów, który poszerzy się jeszcze w przyszłym roku. Model A21 ma wyświetlaczu notch przeznaczony dla obiektywu aparatu przedniego, obok którego znajduje się czujnik. Być może jest to czujnik światła, ale równie dobrze może być to czujnik zbliżeniowy. Wygląda na to, że otwory w wyświetlaczu zarezerwowane są tylko dla droższych i flagowych modeli, co potwierdza design Galaxy A51 oraz A71. Z tyłu widzimy aparat z trzema obiektywami - podobnie jak w poprzedniku, czyli Galaxy A20. Można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że mamy tu obiektyw szerokokątny, ultraszerokokątny oraz sensor głębi. Na tyle urządzenia widzimy także czytnik odcisków palców.

Wyciek nie zdradza żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji technicznej, więc można obstawiać zarówno procesor Snapdragon, jak i Exynos. Spodziewamy się oficjalnych informacji - nie tylko o A21, ale całej serii Galaxy A na rok 2020 - podczas targów ECS, które rozpoczną się 7 stycznia i potrwają do 10.

Źródło renderów: Slashleaks