Reno3 Vitality - nowy model Oppo w sprzedaży

Reno3 Vitality to najnowszy przedstawiciel popularnej linii Oppo. Jego zalety to m.in. procesor Snapdragon 765 i obiektyw główny 48MP.

Seria Reno3 sprzedaje się na świecie bardzo dobrze, więc Oppo idzie za ciosem i wprowadza na rynek kolejny model - Vitality. Znajduje się on już w przedsprzedaży w dwóch chińskich sklepach online: jd.com oraz opposhop.cn. Jest to model różniący się od Reno3 i Reno3 Pro kilkoma elementami. Główna zmiana to procesor Snapdragon 765 zamiast użytego w tamtych Mediatek MT6885Z Dimensity 1000L. Dzięki temu może być - w teorii - najszybszym przedstawicielem rodziny. Obiektyw główny aparatu tylnego to 48 Mpix, czyli tak sam jak w Reno3 Pro. Model ten używa 128GB pamięci UFS oraz 8GB RAM.

Vitality można nabyć w jednej z czterech wersji kolorystycznych: Moonlight Black, Sky Mirror White lub Streamer Gold. Nie różni się od innych telefonów wyświetlaczem. Jest to Super AMOLED o wielkości 6,4", pokazuje obraz w rozdzielczości 1800x2400 pikseli i ma notcha w kształcie łzy, gdzie znajduje się obiektyw aparatu selfie 32 Mpix. Zasila go akumulator 4025 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 30W. W obudowie znajdziemy wejście 3,5 mm. Za ile to wszystko? Na wspomnianych stronach Oppo Reno3 Vitality można nabyć za równowartość 430 dolarów, czyli 1680 zł.

Niestety, jak na razie nie wiemy, kiedy model ten trafi do sprzedaży poza Chinami.

Źródło: GSM Arena