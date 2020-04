Reset laptopa do ustawień fabrycznych

Być może będziesz musiał sięgnąć w przypadku laptopa po narzędzie pozwalające na zresetowanie go do ustawień fabrycznych. Zobacz jak tego dokonać za pomocą partycji odzyskiwania.

Spis treści

ZAKTUALIZOWANY 2020

Jeżeli masz problem z wydajnością laptopa, wirusem lub chcesz go sprzedać usuwając wcześniej wszelkie swoje dane możesz pokusić się o zainstalowanie systemu Windows z partycji odzyskiwania (Recovery). Przywrócisz w ten sposób laptopa do stanu w jakim opuścił fabrykę.

Większość laptopów nie jest dostarczanych z płytą DVD służącą do przywracania systemu. Jeżeli jej nie masz istnieje szansa, że twój komputer ma partycję odzyskiwania. Jest to ukryta część dysku twardego, która przechowuje kompletną kopię Windows, sterowniki i dodatkowe programy. Pamiętać jednak musisz, że proces przywracania systemu może się różnić się dla poszczególnych marek laptopów, a nawet pomiędzy modelami tego samego producenta. Samo oprogramowanie do odzyskiwania może też nosić różne nazwy.

Poniżej znajdziesz przewodnik, który pokazuje jak przywrócić system. Został on przygotowany w ten sposób, aby był każdemu pomocny bez względu na markę laptopa i system operacyjny. Na samym końcu znajdziecie poradę dla użytkowników Windows 7 i wcześniejszych wersji okienek.

Windows 10 - przywracanie

W przypadku najpopularniejszego dziś Windows 10 należy wybrać przycisk Start, a następnie ikonkę koła zębatego, podpisaną jako Opcje / Settings.

Następnie przechodzimy do zakładki Aktualizacja i zabezpieczenia

Później z lewego menu wybieramy Odzyskiwanie i opcję Rozpocznij

Następnie system pozwoli nam zdecydować czy chcemy zachować pliki (zdjęcia, muzykę, dokumenty itp.) czy jesteśmy gotowi na ich całkowite wymazanie. Zaznaczamy opcję, która bardziej odpowiada naszym potrzebom. W ostatnim kroku będziemy poproszeni jeszcze o potwierdzenie zamiaru wykonania resetu.

Windows 8 przywracanie

Jeżeli chodzi o Windows 8 znajdź menu Ustawienia komputera i kliknij pozycję Ogólne. Otrzymasz do dyspozycji trzy opcje czyszczenia komputera: przywrócenie (sposób na cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w systemie), odświeżenie (ponowne zainstalowanie systemu Windows z zachowaniem ustawień osobistych, plików i aplikacji) i interesującą nas w tym artykule opcję zresetowanie.

Windows 7 przywracanie

Krok 1.

Stwórz kopię wszelkich danych, jakie chcesz uchronić przed skasowaniem. Najprawdopodobniej będziesz chciał skopiować wszystko z folderów użytkowników włączając w to przede wszystkim dokumenty, zdjęcia, muzykę i filmy. Przywracanie ustawień fabrycznych wiąże się z usunięciem wszystkich danych, w tym i zainstalowanych aplikacji.

Krok 2.

Uruchom lub zrestartuj laptop.