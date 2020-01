Resident Evil 3 Remake – Carlos otrzyma rozbudowany wątek fabularny

Jeśli polubiliście Carlosa lub inną postać poboczną w Resident Evil 3, to w remake'u będziecie mogli poznać ich bliżej. Poznaliśmy nowe szczegóły na temat gry.

Debiut Resident Evil 3 remake nadchodzi wielkimi krokami. Już niecałe dwa miesiące dzielą nas od premiery, a co za tym idzie, otrzymujemy kolejne wiadomości dotyczące tytułu. Zaledwie wczoraj twórcy gry – studio Capcom, udostępnili nowy zwiastun, w którym mogliśmy zobaczyć m.in. odświeżony wygląd głównego antagonisty - Nemesisa. Wraz ze zwiastunem ujawniono kilka nowych szczegółów dotyczących produkcji. Informacje te są spójne z wcześniejszymi zapewnieniami studia, że rola postaci pobocznych zostanie zwiększona w stosunku do pierwowzoru, a niektóre wątki zostaną zmienione. Według twórców, zabieg ten ma na celu umożliwienie graczom spojrzenie na fabułę z nowej, szerszej perspektywy.

Jedną z ciekawszych wiadomości jest znaczne zwiększenie udziału Carlosa w historii gry. Przypomnijmy, że w pierwotnej wersji Resident Evil 3: Nemesis z 1999 roku, bohaterem mogliśmy sterować tylko w jednym, niedługim epizodzie. Tym razem, otrzymamy możliwość gry postacią w różnych momentach fabuły. Dzięki temu możliwe będzie bliższe poznanie Carlosa i jego historii, w tym szczegóły wysłania jego jednostki - U.B.C.S, do Raccoon City.

Jak widać, Capcom przyjął zupełnie inną strategię, niż w przypadku zeszłorocznej premiery remake'u Resident Evil 2. Druga część serii doczekała się wiernego odwzorowania, więc gracze sięgający po tytuł po raz pierwszy, mogli poczuć dokładnie to samo, co ich koledzy w 1998 roku. Tym razem, osoby zaznajomione już z Resident Evil 3, również mogą liczyć na powiew świeżości, czy satysfakcjonujący? To się okaże.

Premiera Resident Evil 3 remake planowana jest na 3 kwietnia bieżącego roku. Tytuł ukaże się na PlayStation 4, Xbox One i PC.

