Resident Evil 3 Remake - hit czy kit? Mieszane opinie recenzentów

Resident Evil 3 Remake wywołuje skrajne emocje wśród branżowych dziennikarzy.

Choć premiera Resident Evil 3 Remake odbędzie się dopiero w piątek, to do sieci już trafiają liczne opinie na jej temat. Najnowsze dzieło Capcomu wyraźnie podzieliło recenzentów.

Opinie wielu czołowych serwisów znacznie się od siebie różnią. IGN wystawił grze niemal najwyższą możliwą ocenę - 9, w recenzji możemy przeczytać m.in., że "Resident Evil 3 Remake wykonuje niesamowitą robotę, odtwarzając horror i napięcie z oryginału z lat 90-tych, jednocześnie całkowicie modernizując rozgrywkę".

Podobnego zdania są dziennikarze Techradar, którzy podkreślają, że "Resident Evil 3 ustanawia nowy szczyt dla współczesnego horroru", przyznając mu przy tym ocenę 4,5/5.

Na przeciwnym biegunie mamy opinie serwisów takich jak PC Gamer czy Gamespot. Zdaniem tych pierwszych, gra zasługuje na maksymalną ocenę 58/100 i określają ją jako "rozczarowujący krok w tył dla serii". W tekście podkreślono, że zarówno nowe Raccoon City, jak i kultowy przeciwnik - Nemezis, rozczarowują. Recenzent z Gamespot podziela opinię swoich kolegów i również uważa, że główny przeciwnik bardzo szybko, zamiast straszyć, zaczyna irytować i nużyć.

Co ciekawe, w wielu recenzjach, bez względu na końcową ocenę, pojawia się kilka zbieżnych informacji. Przede wszystkim, oprawa audio-wizualna stoi na najwyższym poziomie, jeśli urzekło was Resident Evil 2 Remake, to i z "trójki" będziecie pod tym względem zadowoleni. Ponoć wszystko brzmi i wygląda niezwykle przerażająco (czyli tak jak być powinno). Często przewijają się również opinie dotyczące czasu gry, który jest dość krótki (niektórym recenzentom udało się ukończyć Resident Evil 3 w niespełna 7 godzin).

Średnia opinii w serwisie Metacritic podziela ogólną tendencję, dotyczącą remake'u Resident Evil 3. Na PS4 średnia ocena wynosi 80 punktów, na PC jest to - 76, natomiast na Xbox One - 86. Warto tu dodać, że niemal wszystkie recenzje dotyczą jedynie kampanii dla jednego gracza. Przypomnijmy, że każdy nabywca gry otrzyma również dostęp do trybu sieciowego - Resident Evil Resistance.

Resident Evil 3 Remake zadebiutuje już 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

źródło: metacritic.com