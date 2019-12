Resident Evil 3 Remake oficjalnie! Premiera już w przyszłym roku!

Koniec plotek i domysłów, podczas dzisiejszego State of Play oficjalnie zapowiedziano Resident Evil 3 Remake!

Resident Evil 3 Remake był bohaterem branżowych plotek już od miesięcy, te przybrały na sile w ostatnich tygodniach, a było to spowodowane licznymi "przeciekami" na temat produkcji. Spodziewano się, że prezentacja gry odbędzie się podczas wydarzenia The Game Awards, które rozpocznie się 13 grudnia. Zostało to jednak szybko zdementowane przez studio Capcom, teraz wiemy już dlaczego.

Dzisiejszy epizod State of Play z całą pewnością przejdzie do historii jako jeden z najważniejszych. Sony podczas swojego programu zapowiedziało oficjalnie Resident Evil 3 Remake. Podobnie jak w przypadku wydanego na początku tego roku remake'u drugiej części serii, możemy liczyć na produkcje stworzoną niemal od podstaw.

Pod względem przedstawionej historii remake Resident Evil 3 będzie jak najbardziej wierny oryginałowi z 1999 roku. Głównymi bohaterami gry będą zatem Jill Valentine oraz Carlos Oliveira, którymi gracze będą kierować naprzemiennie (podobnie jak miało to miejsce w RE 2 Remake). Powróci również jeden z najbardziej rozpoznawalnych przeciwników w historii serii - Nemesis, tym razem ma być jeszcze sprytniejszy i bardziej przerażający.

Co ciekawe, dowiedzieliśmy się również, że zapowiedziany kilka miesięcy temu spin-off serii - Project Resistance (teraz już Resident Evil Resistance), będzie wchodził w skład wydania Resident Evil 3 jako oddzielny tryb sieciowy.

Przy okazji dzisiejszego ogłoszenia poznaliśmy również datę premiery Resident Evil 3 Remake, a ta nastąpi już 3 kwietnia 2020 roku.

źródło: Sony