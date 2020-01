Resident Evil 3 Remake uboższy niż pierwowzór

Capcom uprzedza o wielu różnicach pomiędzy remakiem a oryginalnym Resident Evil 3, niektóre nie wszystkim przypadną do gustu.

Przedstawicie studia Capcom już wcześniej zapowiadali, że w przeciwieństwie do zeszłorocznego remake'u Resident Evil 2, odświeżony Resident Evil 3 będzie się różnił pod wieloma względami od pierwowzoru z 1999 roku na PlayStation 1. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że znaczące zmiany zajdą w pracy kamery oraz poszerzona zostanie rola niektórych postaci pobocznych, a co za tym idzie, rozwinięte zostaną wątki z nimi związane.

Tym razem producent Resident Evil 3 Remake - Peter Fabiano, ujawnił, że zmiany zajdą również pod względem fabularnym. W oryginale z 1999 roku gracze mieli możliwość wpływu na fabularne zakończenie gry. Było to możliwe dzięki mechanice o nazwie Live Selection, umożliwiającej użytkownikom dokonywanie wyborów w poszczególnych momentach fabuły. Nasze decyzje wpływały na to, które z kilku dostępnych zakończeń przypadnie nam w udziale. W przypadku Resident Evil 3 Remake, twórcy zdecydowali się skupić na narracji z pojedynczym zakończeniem, nie ujawniono jednak, czy Live Selection zostanie całkowicie usunięte z gry.

Premiera Resident Evil 3 Remake jest planowana na 3 kwiecień 2020 roku, na PlayStation 4, PC i Xbox One.

źródło: gamingbolt.com