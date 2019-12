Resident Evil 3 Remake - zobaczcie jak gra zmieniła się w stosunku do oryginału

Firmy Capcom i Sony zaskoczyły wczoraj prezentacją Resident Evil 3 Remake. Do sieci trafił materiał porównujący nową wersję z oryginałem. Zobaczcie jak mocno zmieniła się kultowa produkcja.

Oryginalne wydanie Resident Evil 3: Nemesis zadebiutowało w 1999 roku, wówczas produkcja studia Capcom prezentowała się nad wyraz dobrze. Jednak upływa czasu nie pozostał obojętny wobec kultowej produkcji. Zobaczcie jak wypada ona na tle remake'u.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku remake'u Resident Evil 2, tak i tutaj możemy mówić o wersji gry zbudowanej niemal od podstaw. Przy czym trzeba przyznać, że Capcom stara się być jak najbardziej wierny oryginałowi - konkretne sceny, wydarzenia czy postacie (pomimo oczywiście różnic jakościowych) "żywcem" przypominają te z oryginalnej wersji. Najbardziej znaczących zmian doczekał się jeden z protagonistów opowieści - Carlos Oliveira, który wzbogacił się m.in. o bujna czuprynę.

Wydaje się, że Capcom pomału staje się specjalistą w tworzeniu remake'ów, co zresztą mocno mu się opłaca. Japoński producent przy okazji wczorajszej prezentacji RE3: Remake, zdradził że sprzedaż ulepszonej wersji Resident Evil 2 przekroczyła 5 milionów egzemplarzy, co oznacza, że remake sprzedał się lepiej niż oryginalne wydanie z 1998 roku, które trafiło do 4,96 miliona graczy.

Czy remaki to nowy trend w branży? Sukces Resident Evil 2 pokazuje, że warto przybliżać klasyczne tytuły nowej generacji graczy. Szczególnie, że dzisiaj próżno szukać tak wyjątkowych produkcji. Ostatecznie wszystko zależy od ich sukcesu komercyjnego, jednak trudno uwierzyć, że zapowiedziane na przyszły rok Final Fantasy 7 Remake czy Resident Evil: 3 Remake zawiodą pod tym względem.

Dla przypomnienia, Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje 3 marca 2020 na PlayStation 4, a równo miesiąc później - 3 kwietnia, na półki sklepowe trafi odświeżona wersja Resident Evil 3, która dostępna będzie na PC-tach oraz konsolach PS4 i Xbox One.

źródło: gematsu.com