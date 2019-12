Resident Evil 3 - poznaliśmy wymagania i garść nowych informacji

Po oficjalnym ogłoszeniu premiery remake'u Resideny Evil 3 na jaw wychodzą kolejne informacje na temat gry. Poznaliśmy jej wymagania sprzętowe oraz nowe informacje na temat samego tytułu.

Nowe informacje na temat gry pochodzą z bardzo pewnego źródła, czyli samego producenta gry Masachiko Kawaty. Resident Evil 3, czego można było się spodziewać, będzie zawierać odstępstwa od oryginału. Jeden z głównym przeciwników - Hunter Beta otrzyma zmodyfikowany wygląd oraz nowy zestaw zachowań. Z kolei Dario, który był postacią epizodyczną, odegra znacznie większą rolę w przedstawionej historii.

Remake Resdent Evil 3 jest tworzony na tym samym silniku co odświeżony Resident Evil 2, więc obie

gry mają takie same minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor - Intel Core i5-4460 lub AMD FX-6300,

Karta graficzna - Nvidia GeForce GTX 760 lub AMD Radeon R7 260x z 2 GB VRAM,

Pamięć RAM - Pamięć RAM: 8 GB

System - Windows 7, 8.1, 10 oraz DirectX 11.

Premiera gry będzie miała miejsce w III kwartale 2020 roku. Wiele wskazuje na to, że to nie będzie ostatnia gra odświeżona przez Capcom. Firma w ostatnim czasie zastrzegła wiele znaków towarowych powiązanych z kultowymi produkcjami, takimi jak Dino Crisi, czy Bionic Comando. Sukces Resident Evil 2 pokazał, że solidnie przygotowany remake potrafi się bardzo dobrze sprzedać. A dzięki temu młodsi gracze mają okazję zapoznać się z historią przedstawioną w nowych produkcjach. Jako osoba, która przygodę z Resident Evil rozpoczęła dopiero od piątej części mogę powiedzieć, że to naprawdę wiele pomaga w zrozumieniu zawiłych wątków fabularnych.