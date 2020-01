Resident Evil 3 - znakomita edycja kolekcjonerska trafi również do Europy

Mamy dobre wieści dla kolekcjonerów wyjątkowych wydań ulubionych gier. Capcom poinformował właśnie, że edycja kolekcjonerska Resident Evil 3 remake zawita również do Europy.

Napływa do nas dzisiaj sporo informacji na temat serii Resident Evil, zaledwie kilka godzin temu informowaliśmy was, że na kolejną pełnoprawną odsłonę cyklu poczekamy co najmniej kilka lat. Na osłodę, mamy kolejną wiadomość - firma Capcom, poinformowała właśnie, że edycja kolekcjonerska Resident Evil 3 remake zawita również do Europy. Do tej pory producent udostępnił ją jedynie na amerykańskim rynku.

Resident Evil 3 Collector’s Edition to nie lada gratka dla największych fanów serii, w skład tego obszernego wydania wejdą:

Pudełkowe wydanie gry Resident Evil 3 Remake

Ścieżka dźwiękowa z gry na dwóch płytach CD

Dwustronny plakat

Artbook

Figurkę Jill Valentine (o wysokości 28 cm)

Specjalne, stylizowane pudełko

Ile przyjdzie nam zapłacić ze te cudeńko? Tego dokładnie nie wiemy, ale w USA identyczne wydanie wyceniono na 179,99 dolarów, co oznacza, że w Polsce musielibyśmy się liczyć z wydatkiem na poziomie 685 złotych.

Resident Evil 3 Remake zadebiutuje 3 kwietnia tego roku na PlayStation 4, Xbox One i PC. Według Capcomu, możliwość składania zamówień przedpremierowych na kolekcjonerską wersję gry, powinna pojawić się europejskich sklepach już niebawem.

