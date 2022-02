Resident Evil 4 Remake czy Dragon's Dogma 2? Co wolicie? Capcom szykuje się do prezentacji nowej gry

Capcom rozpoczął tajemnicze odliczanie do prezentacji nowej gry. Czy chodzi o Resident Evil 4 Remake?

Resident Evil 4 Remake coraz bliżej? (fot. Capcom)

Capcom ma w swoim portfolio wiele znakomitych marek. Część z nich eksploatuje regularnie (Monster Hunter, Resident Evil), inne wykorzystuje już znacznie rzadziej (Dragon's Dogma, Breath of Fire). Japoński producent w ostatnich latach rzadko stawia na nowe IP, więc śmiało możemy założyć, że tajemnicze odliczanie, które pojawiło się na jednej ze stron Capcomu jest wstępem do zapowiedzi kolejnej odsłony znanej marki. Co to może być? Oczywiście typów i propozycji jest wiele, ale gdyby zebrać głosy sympatyków twórczości japońskiego producenta, to bardzo szybko wyklarowałyby się nam 3 pozycje: Resident Evil 4 Remake, Dragon's Dogma 2 i Monster Hunter World 2.

Tajemnicze odliczanie na stronie Capcomu zwiastuje nadejście nowej gry studia. Co to będzie? (fot. Capcom)

Resident Evil 4 Remake jest bohaterem branżowych plotek już od miesięcy. Najlepiej oceniana odsłona kultowej serii, do dziś uchodzi za jedną z najważniejszych gier w historii gamingu. Niestety, od premiery tytułu minęło już 17 lat i zdążyła się ona nieco "zestarzeć". Choć gra otrzymała kilka "odświeżeń", to fani gry liczą na pełnoprawny remake, na wzór Resident Evil 2 i 3. Zapowiedź Resident Evil 4 Remake jest coraz bardziej prawdopodobna i z pewnością ucieszyłaby miliony graczy na całym świecie.

Dragon's Dogma 2 to kolejny mocny kandydat do prezentacji. Pierwsza odsłona tej wyjątkowej gry RPG akcji choć nie podbiła list sprzedaży, to uzyskała już status kultowej. Od lat najwierniejsi sympatycy produkcji proszę Capcom o kolejną część. W zeszłym roku wydawało się nawet, że zapowiedź gry jest tuż, tuż, jednak ostatecznie Capcom nic nie ujawnił. Może teraz będzie inaczej?

Ostatni z faworytów społeczności to Monster Hunter World 2 i ten wybór nie powinien nikogo dziwić. Wydany w 2018 roku MH: World jest obecnie najlepiej sprzedającą się odsłoną tej zasłużonej serii. Capcom z całą pewnością będzie chciał nawiązać do tego sukcesu, pytani brzmi - czy już teraz?

Tajemnicze odliczanie dobiegnie końca w przyszły poniedziałek - 21 lutego, o godzinie 7:00 czasu polskiego. Wówczas dowiemy się co szykuje dla nas japoński producent. Na co wy czekacie najbardziej? Dajcie nam znać w naszych mediach społecznościowych.

