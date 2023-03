Resident Evil 4 Remake debiutuje niekompletne, co z trybem Mercenaries?

Już dziś premiera długo wyczekiwanej gry Resident Evil 4 Remake. Niestety, tytuł zadebiutuje bez kilku istotnych elementów, szczególnie dla polskich graczy.

Resident Evil 4 Remake to jedna z największych premier 2023 roku. Po latach oczekiwania wreszcie możemy powrócić do historii Leona Kennedy'ego w nowej, przebudowanej od podstaw wersji gry. Choć główna kampania została już oceniona i co ważniejsze doceniona przez recenzentów, to niestety japoński producent dostarczył nam produkt niekompletny. Szczególnie źle potraktowano polskich graczy.

Resident Evil 4 Remake bez wersji PL i trybu Mercenaries

Capcom nie docenił polskich graczy i zdecydował, iż Resident Evil 4 Remake nie otrzyma nawet polskich napisów. O tym, jak źle to zostało odebrane przez środowisko graczy, nie będę wspominał. Na szczęście w kraju nad Wisłą są pasjonaci, którzy chętnie wyręczą Capcom i w pocie czoła, za darmo, pracują nad spolszczeniem Resident Evil 4. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego projektu i zapoznać się z grupą REpatriacja, to zapraszam do naszego artykułu poświęconego Resident Evil 4 Remake PL.

Niestety, ale również bardzo popularny tryb Mercenaries, w którym to gracze mierzą się z hordami przeciwników i muszą pokonać ich jak najwięcej w określonym czasie, nie trafi do Resident Evil 4 Remake w dniu premiery. Na szczęście, w tym wypadku Capcom poinformował nas oficjalnie, że to niedopatrzenie zostanie nadrobione już 7 kwietnia. Wówczas tryb Mercenaries zostanie udostępniony w formie DLC, za darmo dla wszystkich posiadaczy gry.

Resident Evil 4 Remake jest dostępne od dzisiaj na PC, PS4, PS5 i Xbox Series X|S.