Resident Evil 4 Remake jednak po polsku? Tak, ale tylko na PC, dlaczego?

Premiera Resident Evil 4 Remake coraz bliżej. Polscy gracze wciąż zastanawiają się jednak, czy dane im będzie zapoznać się z grą w rodzimym języku. Tak, ale tylko na PC.

Premiera Resident Evil 4 Remake odbędzie się już w najbliższy piątek - 24 marca. Wówczas kolejne pokolenie graczy będzie mogło zapoznać się z jedną z najlepszych gier w historii. Pierwsze recenzje nowej wersji kultowego tytułu są zgodne i zapowiadają nam niemal arcydzieło. W momencie pisania tego artykułu Resident Evil 4 może pochwalić się średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 93 (na PS5). Na podobnym poziomie prezentują się wersje gry na PC (92) i Xbox Series X|S (91). Polscy gracze cały czas zastanawiają się, czy dane im będzie zagrać w Resident Evil 4 Remake choćby w wersji z polskimi napisami.

Niestety stanowisko studia Capcom, jak również polskiego wydawcy gry - firmy Cenega, jest jasne - w Resident Evil 4 Remake zabraknie języka polskiego. Nie oznacza to jednak, że sprawa jest przegrana. Gracze już wielokrotnie udowadniali, że tam, gdzie deweloper nie może, tam sami sobie poradzą.

Resident Evil 4 Remake jednak w polskiej wersji językowej?

Grupa pasjonatów z grupy REpatriacja ogłosiła, że podejmie się wyzwania przetłumaczenia najnowszej odsłony serii Resident Evil i przygotuje polskie napisy do RE4 Remake. Niestety, jak to zwykle bywa przy tego typu inicjatywach, z ciężkiej pracy REpatriacji skorzystać będą mogli tylko gracze PC-towi. Polscy sympatycy konsol PlayStation i Xbox Series X|S będą musieli pogodzić się z tym, że nie otrzymają nawet napisów w rodzimym języku.

Resident Evil 4 Remake po polsku tylko na PC (fot. re-patriacja.pl) (fot. re-patriacja.pl)

REpatriacja to grupa tłumaczy, która ma już bardzo duże doświadczenie. To właśnie dzięki nim polskie napisy trafiły do takich gier jak Resident Evil Village czy pierwszego Residenta. Więcej szczegółów na temat polskiej wersji językowej Resident Evil 4 Remake znajdziecie na oficjalnej stronie grupy, gdzie również możecie wesprzeć projekt. Warto przy tym zaznaczyć, że ostatecznie spolszczenie trafi do wszystkich graczy za darmo.

Przy tak oddanej i zaangażowanej grupie fanów, Capcom musi się poważnie zastanowić na kolejnymi projektami, bo polscy gracze zasługują na lepsze traktowanie ze strony dewelopera.