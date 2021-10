Resident Evil 4 VR ocenzurowany! To nie spodoba się graczom

Resident Evil 4 doczekał się kolejnej wersji, tym razem dedykownej technologii VR. Niestety, gra różni się od oryginału w wielu kwestiach.

fot. Capcom

W dniu wczorajszym miała swoją premierę gra Resident Evil 4 VR. Jest to odświeżenie klasyka z 2005 roku przygotowane specjalnie z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości. Nowa wersja miała wiernie przenieść zawartość gry i pozwolić graczom spojrzeć na nią z nowej perspektywy. Okazuje się jednak, że Capcom zdecydował się na sporą cenzurę.

Gracze dostrzegli, że z gry usunięto liczne dialogi związane z postacią Ashley Graham, czyli córki prezydenta, która towarzyszy głównemu bohaterowi produkcji - Leonowi, przez niemal całą historię. W większości dotyczą one treści, które mogłyby zostać uznane dziś za seksizm.

Zobacz również:

Dla przykładu, w jednej ze scen w oryginalnej grze, gdy Ashley spotyka Luisa, ten spogląda na jej klatkę piersiową i mówi: "Widzę, że prezydent również swoją córkę wyposażył w środki balistyczne". W wersji na VR ten dialog został usunięty. Skasowano również linię dialogową, w w której Ashley proponuje Leonowi intymne spotkanie, pytając: "więc, po tym jak zabierzesz mnie do domu, może zrobimy kilka nadgodzin?". Takich przykładów jest oczywiście więcej. Co ciekawe, nie wszystkie dotyczą Ashley i niektórych wyborów producenta po prostu nie da się zrozumieć. Jak na przykład sceny, w której Leon zwraca się do agentki Ingrid Hannigan zdaniem: "Jakoś myślałem, że będziesz starsza". Z Resident Evil 4 VR usunięto również kilka animacji Ashley, które uznano za "nieodpowiednie".

Resident Evil 4 VR jest obecnie dostępne jedynie na goglach Oculus Quest 2. Przedstawiciele Facebooka (właściciel marki Oculus) potwierdzili, że w grze doszło do pewnych zmian, aby ta sprostała dzisiejszym standardom. Możliwe zatem, że decyzja o usunięciu części dialogów i animacji zapadła po stronie firmy Zuckerberga.

Resident Evil 4 VR zawiera również wybrane zmiany w dialogach i animacjach w grze, które naszym zdaniem uaktualnią grę dla współczesnego odbiorcy - Facebook.

Choć dla niektórych zmiany te mogą wydawać się czysto kosmetyczne, to z pewnością najbardziej zagorzali fani gry będę mieli pretensje do producenta o zmiany względem oryginału. Pozostaje nam mieć nadzieję, że Capcom nie będzie ulegał żadnym naciskom przy tworzeniu Resident Evil 4 Remake, który ponoć powstaje już od 2018 roku.

Zobacz również: Xbox Series X - na tę funkcję gracze czekali od ponad roku