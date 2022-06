Resident Evil 4 remake - premiera, trailer, wymagania, platformy. Wszystko co wiemy o kultowym horrorze

Resident Evil 4 remake wreszcie został oficjalnie potwierdzony przez Capcom. Sprawdź, co już wiemy o odświeżonej wersji kultowego horroru.

Capcom przyzwyczaił nas już w ostatnich latach do remake'ów klasycznych tytułów z serii Resident Evil. Doczekaliśmy się już odświeżeń trzech pierwszych odsłon cyklu, więc naturalne, że od miesięcy wypatrujemy powrotu kultowego Resident Evil 4. Japoński producent wreszcie się nad nami zlitował i nie tylko oficjalnie potwierdził Resident Evil 4 remake, ale od razu zaprezentował nam pierwszy trailer i ujawnił datę premiery. Co jeszcze wiemy o nowej wersji horroru?

Resident Evil 4 remake - czyli, co?

Niestety, ale młodsi gracze mogą już nie rozumieć dzisiaj fenomenu Resident Evil 4. Gra oryginalnie zadebiutowała w 2005 roku i była prawdziwym przełomem. Znakomita historia, rewelacyjna (wówczas) oprawa audio-wizualna i wreszcie wciągająca rozgrywka sprawiły, że Resident Evil 4 stał się wzorem dla trzecioosobowych gier akcji. Specyficzne zawieszenie kamery nad ramieniem bohatera zostało rozpropagowane właśnie przed produkcję Capcomu. Oryginalny Resident Evil 4 (2005) należy do najwyżej ocenianych gier w historii ze średnio punktacją w serwisie Metacritic na poziomie 96. Nic zatem dziwnego, że oczekiwania wobec remake'u są tak duże.

Resident Evil 4 remake został zbudowany niemal od podstaw (fot. Capcom)

Resident Evil 4 remake - zmiany i nowości

Oryginalny Resident Evil 4 zdążył się już zestarzeć. Capcom, do czego już nas przyzwyczaił, postanowił od podstaw zbudować nową wersję gry. Oprawa audio-wizualna została zatem dostosowana do wymagań współczesnych graczy i możemy liczyć na to, że graficznie Resident Evil 4 będzie zachwycać.

Tym razem gra jest tworzona z myślą o osiągnięciu najwyższej jakości survival horroru na miarę roku 2023, przy jednoczesnym zachowaniu esencji oryginalnej gry. Chcemy, aby gra sprawiała wrażenie znajomej dla fanów serii, a jednocześnie zapewniała świeże wrażenia - Capcom.

Co jeszcze się zmieni? Całkiem sporo. Choć nie poznaliśmy szczegółów, to deweloperzy podkreślają, że na potrzeby remake'u przebudowano rozgrywkę, system strzelania, a także fabułę.

Dokonano tego (remake'u) poprzez przemodelowanie fabuły gry przy jednoczesnym zachowaniu istoty jej kierunku, unowocześnienie grafiki i dostosowanie sterowania do współczesnych standardów - Capcom.

Miejmy jednak nadzieję, że twórcy nie zdecydują się na zbyt daleko idące zmiany. Nie da się bowiem ukryć, że remake'i tak starych tytułów są przede wszystkim skierowane do fanów oryginału.

Leon Kennedy pozostanie głównym bohaterem w Resident Evil 4 remake (fot. Capcom)

Resident Evil 4 remake - trailer

Najlepiej z nowym Resident Evil 4 zapoznać się bezpośrednio. Na razie jednak musi nam wystarczyć pierwszy trailer gry, który choć prezentuje nam głównie zlepek cut-scenek, to pojawiają się w nim również krótkie fragmenty gameplay'u.

Resident Evil 4 remake - premiera

Pora na najważniejsze, potwierdzono już, że premiera Resident Evil 4 remake odbędzie się 24 marca 2023 roku.

Resident Evil 4 remake - platformy

RE4 remake zadebiutuje równocześnie na PC (Steam), PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra będzie wspierać również PlayStation VR2. Niestety, najnowsza produkcja Capcomu ominie PS4 i Xbox One.

Resident Evil 4 remake - wymagania na PC

Niestety jest za wcześnie, aby poznać wymagania sprzętowe Resident Evil 4 na PC. Te najprawdopodobniej zostaną zaprezentowane bliżej daty premiery tytułu.

To na razie już wszystko co wiemy na temat Resident Evil 4 remake. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to powyższy artykuł zostanie zaktualizowany.