Resident Evil 4 remake - premiera, wymagania, cena, edycja kolekcjonerska. Wszystko co wiemy o kultowym horrorze

Premiera Resident Evil 4 remake zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, co już wiemy o odświeżonej wersji kultowego horroru.

Spis treści

Tytuł : Resident Evil 4 remake

: Resident Evil 4 remake Gatunek : Horror, trzecioosobowa gra akcji

: Horror, trzecioosobowa gra akcji Platformy : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S

: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S Data premiery : 24 marca 2023 roku

: 24 marca 2023 roku Producent : Capcom

: Capcom Wydawca PL: Cenega

Capcom przyzwyczaił nas już w ostatnich latach do remake'ów klasycznych tytułów z serii Resident Evil. Doczekaliśmy się już odświeżeń trzech pierwszych odsłon cyklu, więc naturalne, że od miesięcy wypatrujemy powrotu kultowego Resident Evil 4. Japoński producent wreszcie się nad nami zlitował i nie tylko oficjalnie potwierdził Resident Evil 4 remake, ale od razu zaprezentował nam pierwszy trailer i ujawnił datę premiery. Co jeszcze wiemy o nowej wersji horroru?

Resident Evil 4 remake - czyli, co?

Niestety, ale młodsi gracze mogą już nie rozumieć dzisiaj fenomenu Resident Evil 4. Gra oryginalnie zadebiutowała w 2005 roku i była prawdziwym przełomem. Znakomita historia, rewelacyjna (wówczas) oprawa audio-wizualna i wciągająca rozgrywka sprawiły, że Resident Evil 4 stał się wzorem dla trzecioosobowych gier akcji. Specyficzne zawieszenie kamery nad ramieniem bohatera zostało rozpropagowane właśnie przed produkcję Capcomu. Oryginalny Resident Evil 4 (2005) należy do najwyżej ocenianych gier w historii ze średnią punktacją w serwisie Metacritic na poziomie 96. Nic zatem dziwnego, że oczekiwania wobec remake'u są tak duże.

Resident Evil 4 remake został zbudowany niemal od podstaw (fot. Capcom)

Zmiany i nowości w Resident Evil 4 remake

Oryginalny Resident Evil 4 zdążył się już zestarzeć. Capcom, do czego już nas przyzwyczaił, postanowił od podstaw zbudować nową wersję gry. Oprawa audio-wizualna została zatem dostosowana do wymagań współczesnych graczy i możemy liczyć na to, że graficznie Resident Evil 4 będzie zachwycać.

Tym razem gra jest tworzona z myślą o osiągnięciu najwyższej jakości survival horroru na miarę roku 2023, przy jednoczesnym zachowaniu esencji oryginalnej gry. Chcemy, aby gra sprawiała wrażenie znajomej dla fanów serii, a jednocześnie zapewniała świeże wrażenia - Capcom.

Co jeszcze się zmieni? Całkiem sporo. Choć nie poznaliśmy szczegółów, to deweloperzy podkreślają, że na potrzeby remake'u przebudowano rozgrywkę, system strzelania, a także fabułę.

Dokonano tego (remake'u) poprzez przemodelowanie fabuły gry przy jednoczesnym zachowaniu istoty jej kierunku, unowocześnienie grafiki i dostosowanie sterowania do współczesnych standardów - Capcom.

Miejmy jednak nadzieję, że twórcy nie zdecydują się na zbyt daleko idące zmiany. Nie da się bowiem ukryć, że remake'i tak starych tytułów są przede wszystkim skierowane do fanów oryginału.

Leon Kennedy pozostanie głównym bohaterem w Resident Evil 4 remake (fot. Capcom)

Wiemy już również, kto wcieli się w postać Ashely Graham, czyli jednej z głównych bohaterek oryginalnego Resident Evil. Capcom po raz kolejny postanowił skorzystać z pomocy modelki. Tym razem jest to, pochodząca z Holandii, Ella Freya. Ellę na Instagramie śledzi ponad 376 tysięcy osób, a ona sama aktywnie działa również w innych portalach społecznościowych. Jej popularność i podobieństwo do postaci Ashley sprawiły, że japoński producent postanowił ją zatrudnić jako aktorkę, która nie tylko użyczy bohaterce swój wygląd, ale najprawdopodobniej również głos.

Po zapowiedzi Resident Evil 4 Remake i opublikowaniu pierwszego zwiastuna modelka opublikowała na swoim oficjalnym koncie na Twiterze następującą wiadomość:

Kiedy zobaczyłam zwiastun, prawie się popłakałam. Jestem teraz taka szczęśliwa. Dziękuję wszystkim z głębi serca. Tak się cieszę, że dołączyłam do rodziny RE.

Resident Evil 4 remake - trailery i zwiastuny

Najlepiej z nowym Resident Evil 4 zapoznać się bezpośrednio. Obecnie możliwe jest to jedynie dzięki udostępnionym przez producenta zwiastunom i gameplay'om.

Resident Evil 4 remake - premiera i platformy

Potwierdzono już, że premiera Resident Evil 4 remake odbędzie się 24 marca 2023 roku. RE4 remake zadebiutuje równocześnie na PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra będzie wspierać również PlayStation VR2. Choć początkowo Capcom utrzymywał, że najnowsza produkcja producenta ominie PS4 i Xbox One, to w jednym z ostatnich wywiadów potwierdzono, że Resident Evil 4 remake trafi również na starszą konsolę Sony. Co z użytkownikami Xbox One? W ich przypadku wcześniejsze ustalenia są nadal w mocy. Trzeba przyznać, że jest to chyba pierwszy taki przypadek w przypadku tytułów multiplatformowych.

Resident Evil 4 remake - wymagania sprzętowe na PC

Na karcie produktu platformy Steam pojawiły się oficjalne wymagania Resident Evil 4 remake na PC. Warto jednak mieć na uwadze, że mogą się one jeszcze nieco zmienić bliżej dnia debiutu.

Minimalne wymagania sprzętowe Resident Evil 4 remake na PC

System operacyjny: Windows 10 (64 bit)

Procesor: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: AMD Radeon RX 560 z 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z 4GB VRAM

Rekomendowane wymagania sprzętowe Resident Evil 4 remake na PC

System operacyjny: Windows 10 (64 bit)

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

Edycja kolekcjonerska Resident Evil 4 remake - cena, zawartość, gdzie kupić?

W sprzedaży, a właściwie przedsprzedaży dostępna jest już edycja kolekcjonerska Resident Evil 4 remake. Choć wydanie może zachwycić największych fanów serii, to jego cena z pewnością ostudzi ich zapał bowiem wynosi ona aż 1999 złotych. Co otrzymujemy w tej cenie? W skład Edycji Kolekcjonerskiej, poza grą na wybraną platformę wchodzą:

Steelbook

Figurka Leona (głównego bohatera gry)

Artbook

Plakat

Cyfrowy soundtrack

DLC

Stylizowane pudełko

Jeśli cena edycji kolekcjonerskiej Resident Evil 4 remake was nie odstraszyła, to zamówienia przedpremierowe możecie składać m.in. w:

Pierwszy obszerny gameplay Resident Evil 4 remake zobaczymy już 20 października (aktualizacja 1)

Capcom zapowiedział wydarzenie Resident Evil Showcase, które odbędzie się już 20 października, o godzinie 00:00 czasu polskiego (czwartku na piątek). Głównym bohaterem transmisji będzie oczywiście Resident Evil 4 remake. Śmiało możemy założyć, że zobaczymy pierwszy obszerny gameplay z produkcji, jak również nowe informacje na temat zmian i nowości, które wprowadzi nowa wersja. Podczas wydarzenia obecny będzie również Resident Evil Village Gold Edition, jak również "inne" tytuły.

Resident Evil Showcase możecie obejrzeć na oficjalnym koncie serii Resident Evil na YouTube bądź Twitchu.

Nowy zwiastun i obszerny gameplay z odświeżonego Resident Evil 4. Gra nie otrzyma nawet polskich napisów (aktualizacja 2)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, studio Capcom podzieliło się z nami nowymi informacjami na temat Resident Evil 4 remake. Przede wszystkim otrzymaliśmy nowy trailer produkcji i pierwszy tak obszerny pokaz z rozgrywki. Na ponad 5 minutowym filmie możemy podziwiać, jak prezentuje się tytuł w akcji.

Dowiedzieliśmy się również, że rozgrywka, choć wierna oryginalnej wersji, zostanie dostosowana do współczesnych graczy. Oznacz to m.in., że będzie nieco bardziej dynamiczna i "płynna". Leon (główny bohater produkcji) otrzyma również do swojej dyspozycji kilka nowych trików i umiejętności. Jeden z nich pozwoli Leonowi na wykorzystania swojego noża bojowego na więcej niecodziennych sposobów. Co więcej, nasz protagonista będzie mógł również sam wytwarzać amunicję i inne potrzebne mu przedmioty. Zmian doczeka się również sama historia, więc nawet weterani serii mogą zostać solidnie zaskoczeni. Choć twórcy podkreślają, że główna linia fabularna nie została zmieniona, to gracze mogą liczyć na "bardziej szczegółowe przedstawienie motywacji postaci i relacji, które zdefiniowały survival horror z 2005 roku".

Na koniec nie mamy dobrych wieści dla polskich graczy - Resident Evil 4 remake, będzie drugą odsłoną cyklu z serii (w kolejności wydawniczej), która nie otrzyma wsparcia dla języka polskiego. Oczywiście na w pełni zdubbingowaną wersję nie liczyliśmy, ale na napisy już jak najbardziej tak. Niestety, w Resident Evil 4 remake nie pojawią się nawet polskie napisy.

To na razie już wszystko, co wiemy na temat Resident Evil 4 remake. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to powyższy artykuł zostanie zaktualizowany.