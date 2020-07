Resident Evil 8: Village ukończone w ponad 60%, premiera gry w 2021 niemal pewna

Poznaliśmy nowe szczegóły na temat Resident Evil 8: Village. Produkcja z gry przebiega zgodnie z planem, a gracze mogą liczyć na tytuł pod każdym względem większy od swojego poprzednika.

Jedną z największych niespodzianek oficjalnej prezentacji PlayStation 5 było ujawnienie Resident Evil 8: Village. Produkcja japońskiego studia Capcom już teraz zapowiada się na jedną z największych premier przyszłego roku.

W grze wcielimy się w dobrze znanego fanom serii Ethana Wintersa. Głównemu bohaterowi po raz kolejny przyjdzie się zmierzyć z nadnaturalnymi istotami. Wiemy już, że akcja gry przeniesie nas do tajemniczego górskiego miasteczka, które mocno przypomina lokacje z kultowego Resident Evil 4. Na wzór Resident Evil 7, świat gry będziemy obserwować z widoku w pierwszej osobie.

Do nowych informacji na temat Resident Evil 8: Village dotarł magazyn Famitsu. Produkcja gry jest już ukończona w ponad 60%, co oznacza, że planowana na 2021 rok premiera jest coraz bardziej prawdopodobna. Nowa odsłona serii ma nam również zapewnić znacznie większy obszar do eksploracji niż "siódemka". Narzekać nie będą mogli również gracze ceniący sobie wartką akcję, Village nie zapomni o horrorowych korzeniach, jednak ma znacznie częściej angażować nas w walkę.

Dowiedzieliśmy się również, że początkowo produkcja miała trafić zarówno na konsole ósmej, jak i dziewiątej generacji. Ostatecznie, ze względu na rozmiar projektu, zdecydowano się porzucenia wersji gry na PlayStation 4 i Xbox One.

Resident Evil 8: Village powinien trafić w nasze ręce w drugiej połowie 2021 roku. Produkcja będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X.

