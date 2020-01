Resident Evil 8 - najnowszy "przeciek" sugeruje, że możemy spodziewać się powrotu do korzeni serii

Sporo ciekawych informacji dociera do nas ostatnio na temat Resident Evil 8. Według najnowszych plotek, seria może powrócić do swoich korzeni.

Wokół marki Resident Evil ostatnio wiele się dzieje. Zaledwie rok temu ukazała się odświeżona wersja Resident Evil 2, która zdobyła wiele nagród oraz uznanie wśród graczy. Twórcy serii – studio Capcom, z pewnością liczą na ponowny sukces w przypadku reamake'u trzeciej części sagi – Resident Evil 3, który będzie miał premierę w kwietniu bieżącego roku. Tymczasem, mnożą się spekulacje i doniesienia dotyczące kontynuacji serii. Niedawno pisaliśmy o wiadomościach ujawnionych przez znanego w branży leakstera, o pseudonimie Dusk Golem. Twierdził on, że kilka miesięcy temu ruszyły prace nad Resident Evil 8, jednak nie powinniśmy się spodziewać premiery tytułu w najbliższym czasie. Dziś ujawniono kolejne doniesienia na temat produkcji.

Portal biohazardcast donosi, że na ich skrzynkę mailową przyszła wiadomość, zawierająca rzekome szczegóły na temat Resident Evil 8. Portal zastrzega jednak, że nie mają żadnych dowodów na potwierdzenie owych informacji, ale trzeba przyznać, że szczegóły zawarte w mailu brzmią dość intrygująco.

Zgodnie z wiadomością, do gry jako postać grywalna powróci Ethan Winters, protagonista z Resident Evil 7, nie wiadomo jednak czy będzie on głównym bohaterem. Przygodę rozpoczniemy gdzieś w Europie, w zaśnieżonej, górskiej wiosce, a z biegiem czasu dotrzemy do zamku. Do serii, jako główni antagoniści, powrócą zombie. Będziemy również ścigani przez "żeńskiego" wroga, który rozproszy się gdy oddamy w jego kierunku strzał. Pojawi się także znany fanom cyklu bohater - Chris Redfield, ale jako postać poboczna.

Podobnie jak w przypadku Resident Evil 7, świat gry będziemy obserwować z widoku pierwszej osoby. Podobno kolejna część sagi o zombie ma mieć "sprytny" tytuł, zamiast po prostu Resident Evil 8. Czas pokaże, które doniesienia okażą się prawdą, a tymczasem czekamy na Resident Evil 3 remake.

Resident Evil 3 remake ukaże się 3 kwietnia 2020 roku. Tytuł będzie dostępny na PC, PlayStation 4 i Xbox One X.

źródło: www.biohazardcast.com