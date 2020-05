Resident Evil 8 - poznaliśmy przybliżoną datę premiery gry

Na temat nowej odsłony serii Resident Evil plotkuje się już od miesięcy, możliwe, że właśnie poznaliśmy datę premiery Resident Evil 8.

Capcom jest ostatnio na "fali wznoszącej". Premiery takich tytułów jak Monster Hunter World, Devil May Cry 5 czy Resident Evil 2 i 3 Remake, sprawiły, że japoński producent jest w najlepszej formie od lat. Włodarze firmy chcą iść za ciosem i możliwe, że już na początku przyszłego roku zagrywać się będziemy w Resident Evil 8.

Doświadczony leakster - AestheticGamer, który już wcześniej wielokrotnie skutecznie przewidywał wydarzenia związane z marką Resident Evil, zdradził kilka ciekawych informacji na temat produkcji Resident Evil 8. Przede wszystkim, tytuł powstaje już od kilku lat, a jego premiera planowana była na styczeń 2021 roku. Zdaniem AestheticGamer, ten termin jest już jednak nieaktualny, bowiem przez pandemię koronawirusa zespół odpowiedzialny za grę musi pracować zdalnie, co wydłuża proces produkcji. Na szczęście, nowa data nie jest zbyt odległa i Resident Evil 8 powinien trafić na sklepowe póki najpóźniej do końca marca 2021 roku.

Co ciekawe, informacje te pokrywają się z oficjalnym stanowiskiem przedstawicieli Capcomu, którzy ujawnili niedawno, że mają w planach coś dużego, związanego z marką Resident Evil i dostaniemy to w nasze ręce najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2021 roku. Zdaniem leakstera, wielce prawdopodobne jest, że Resident Evil 8 zostanie zaprezentowane podczas najbliższej konferencji Sony powiązanej z PlayStation 5.

Cóż, wychodzi na to, że nie będziemy musieli długo czekać na potwierdzenie powyższych informacji.

Zobacz również: PlayStation 5 zostanie zaprezentowane już w przyszłym tygodniu

Tymczasem warto dać szansę Resident Evil 3 Remake, którego ceny sprawdzicie poniżej.

źródło: gamerant.com