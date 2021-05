Resident Evil: Infinite Darkness - premiera już w lipcu

Po kilku zapowiedziach w końcu ujawniona została data premiery i oficjalny zwiastun nowego anime od Netflixa - Resident Evil: Infinite Darkness. Produkcja pozwoli widzom śledzić historię Claire i Leona w serii 3DCG.

Jak dowiedzieliśmy się w zeszłym miesiącu, fabuła tej serii rozgrywa się po wydarzeniach z Resident Evil 4. Historia ukazana w Infinite Darkness powinna wydawać się atrakcyjna dla tych, którzy potrzebują czegoś na wypełnienie czasu po skończeniu gry Resident Evil Village. Najnowsza produkcja Netflixa to pełnometrażowy film animowany, przypominający cutscenki z gier komputerowych Resident Evil, w którym za animację odpowiada studio Quebico. Produkcją filmu zajmuje się TMS Entertainment, a nad całością czuwa Hiroyuki Kobayashi z Capcom. Oficjalna data premiery odbędzie się 8 lipca 2021.

Poniżej możesz przeczytać więcej na temat fabuły filmu oraz obejrzeć zwiastun, który przedstawia nam to, czego możemy się spodziewać w dniu premiery.

Podczas pobytu w Penamstanie, wspierająca uchodźców Claire Redfield, pracownik Terra Save, napotyka dziwny obraz narysowany przez niemego chłopca. Męczona wizjami tego rysunku, który wydaje się przedstawiać ofiarę infekcji wirusowej, Claire rozpoczyna własne dochodzenie. W końcu udaje jej się trafić na trop przerażającego eksperymentu, który został przeprowadzony podczas wojny domowej w Penamstanie. Leon i Claire zbliżają się do niewyobrażalnej prawdy, a we wszystkim będzie chciał im przeszkodzić terror, zdolny do zniszczenia pokoju na całym świecie.