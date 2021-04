Resident Evil Infinite Darkness - wiemy, kiedy film trafi na Netflix

Wiemy już kiedy na Netflix zadebiutuje animacja Resident Evil Infinite Darkness. Co więcej, mamy również nowy trailer.

Czy wiecie, że w tym roku seria Resident Evil obchodzi swoje 25-lecie? Jeśli nie, to z pewnością to niebawem poczujecie. Capcom zapowiadał ostrą ofensywę związaną z marką i słowa dotrzymuje. W tym roku otrzymamy nie tylko kolejną pełnoprawną odsłonę serii - Resident Evil Village (wzbogaconą o co najmniej dwa dodatkowe tryby), ale również animację przygotowaną wspólnie z platformą Netflix. Resident Evil Infinite Darkness, bo o niej mowa, przedstawi nam losy ulubieńców fanów serii - Leona Kennedy'ego oraz Claire Redfield.

Akcja animacji przeniesie nas do Waszyngton. Leon został tu wysłany do zbadania incydentu, w którym udzielono niewłaściwego dostępu do prezydenckich akt. Podczas wizyty w Białym Domu natrafia na Claire Redfield. Claire pokazuje mu rysunek wykonany w innym kraju przez małego chłopca. Jest on pełen zombie, a miasto w tle wygląda niezwykle podobnie do Raccoon City. Jak łatwo się domyśleć, wkrótce po spotkaniu dwójka bohaterów wpada w nie lada kłopoty. Dalsze losy wspomnianej dwójki będziemy mogli śledzić na Netflix już lipcu tego roku. Dokładną datę premiery mamy poznać już niebawem.

Z okazji ujawnienia przybliżonej premiery, Netlix udostępnił nam również nowy trailer filmu.

Całość prezentuje się nader atrakcyjnie i z całą odpowiedzialnością będzie to nie lada gratka dla fanów cyklu.

