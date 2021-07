Resident Evil Re:Verse ponownie opóźnione. Kiedy premiera?

Capcom planował wydanie Resident Evil Re:Verse wraz z fabularnym RE: Village. Po problemach związanych z wersją beta i nieprzychylnych opiniach graczy, zdecydowano się na przełożenie premiery na lipiec. Deweloper jednak kolejny raz postanowił opóźnić grę. Resident Evil Re:Verse nie pojawi się na rynku w tym roku.

Nic nie zmienia się w związku zapowiedziami dotyczącymi tego, że wszyscy posiadacza Resident Evil Village będą mieć darmowy dostęp do Re:Verse. Należy zachować kod, który otrzymaliśmy podczas kupna gry. Można go też od razu aktywować i czekać na premierę.

The previously announced July 2021 launch of Resident Evil Re:Verse is being moved to 2022 so that the team can continue working to deliver a smooth gameplay experience. We will share updated launch details at a later time. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/o8hP363fjR

For players who purchased a physical version of Resident Evil Village, we recommend that you keep track of the included Resident Evil Re:Verse download code or add it to your account now so that you are ready to play when the game launches next year.