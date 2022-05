Resident Evil: Remedium – fabuła, data premiery, obsada. Co wiemy o serialu Netflixa?

Już tego lata fanów serii Resident Evil czeka ponowna wizyta w Raccoon City. Czego można spodziewać się po serialu przygotowanym przez platformę Netflix? Zebraliśmy wszystkie informacje o serialu Resident Evil: Remedium.

Resident Evil: Remedium – najważniejsze informacje

Resident Evil to seria gier komputerowych stworzonych przez japońskie studio. Obecnie w skład franczyzy wchodzi kilka filmów aktorskich i animowanych, trzy seriale animowane, książki i i komiksy. Punktem wyjścia dla opowieści jest walka z farmaceutyczną firmą Umbrella Corporation, która podczas prac nad bronią biologiczną stworzyła tzw. wirusa T. Jest on w stanie przemieniać zarażone istoty w zombie, a także powodować przerażające mutacje. Uniwersum Resident Evil utrzymane jest w konwencji survival horroru.

Aktorski serial Netflixa nie będzie bezpośrednią adaptacją opowieści znanych graczom, ale wydarzenia z gier są przez twórców traktowane jako kanon.

Gry to nasze korzenie. Wszystko, co dzieje się w grach, istnieje także w tym świecie, w tym samym momencie czasowym. Możemy nie dotrzeć [do wydarzeń z Resident Evil Village] przed sezonem 5, ale te wydarzenia są zawarte w naszej wizji. Gdy posuwamy się do przodu i rozmawiamy o scenariuszach na sezon 2, Village jest zasobem, z którego możemy czerpać.

Tytuł: Resident Evil: Remedium

Resident Evil: Remedium Twórcy: Andrew Dabb

Andrew Dabb Gatunek: horror, science-fiction

horror, science-fiction Liczba sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 8

8 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Sezon 1

Sezon pierwszy podzielony jest na dwie linie czasowe. Pierwsza z nich przedstawia wydarzenia z roku 2022, gdy znany graczom naukowiec, Albert Wesker przyjeżdża do New Raccoon City, by pracować dla Umbrella Corporation. Towarzyszą mu dwie córki, Jade i Billie. Ta część skupia się na ukazaniu działalności firmy farmaceutycznej i początków epidemii.

Akcja drugiej linii czasowej ma miejsce w roku 2036 w samym sercu szalejącej zarazy. Rzeczywistość, jaką znamy już nie istnieje, a nieliczni ocalali ludzie codziennie muszą walczyć o przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie i mutanty. Centralną postacią dla tej części będzie Jade Wesker. Obie linie czasowe przeplatają się ze sobą.

W opisie serialu możemy przeczytać:

Rok 2036 – 14 lat po tym, jak Joy spowodowała tak wiele bólu, Jade Wesker walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez krwiożercze, zarażone, niewyobrażalne stworzenia. W tej niesłychanej rzezi Jade prześladuje przeszłość z New Raccoon City, mrożące krew w żyłach związki jej ojca ze złowrogą korporacją Umbrella, ale przede wszystkim to, co stało się z jej siostrą, Billie.

W serialu pojawią się nawiązania do filmów z Milą Jokovich oraz zapożyczenia z gier. Showrunner Andrew Dabb swoje podejście do Resident Evil porównał do podejścia Marvel Studios:

[Fani] chcą czegoś, co wydaje się być naturalnym przedłużeniem tego, co już lubią. Marvel Universe robi to bardzo dobrze. Większość filmów nie jest adaptacją konkretnego komiksu. Pożyczają tu i tam i budują coś nowego. Tak właśnie do tego podchodzimy. Gry są kanoniczne i na pewno popełniamy błędy, ale świadomie nie łamaliśmy żadnych zawartych w nich zasad. Ale jednocześnie [serial] nie jest bezpośrednią adaptacją gier.

Data premiery

Resident Evil: Remedium będzie miał premierę 14 lipca 2022 roku na platformie Netflix. Będzie się składał z 8 odcinków.

Obsada

W rolę Alberta Weskera wciela się Lance Reddick (John Wick, Prawo ulicy). Młodszą wersję Jade Wesker gra Tamara Smart (Artemis Fowl), a starszą – Ella Balinska (Aniołki Charliego).

Oprócz tego w serialu pojawia się:

Sienna Agudong (Raven na chacie),

(Raven na chacie), Adeline Rudolph (Riverdale),

(Riverdale), Paola Nuñez (Bad Boys for Life),

(Bad Boys for Life), Ahad Raza Mir (Zakochani),

(Zakochani), Connor Gossatti (What We See)

(What We See) Turlough Convery (Belfast)

Zwiastuny

W sieci pojawiły się dwie zapowiedzi serialu Netflixa.

Teaser nr 1:

Teaser nr 2:

